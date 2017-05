Luis Fonsi vende más de 1.000 entradas en cinco días para su concierto

Más de 1.000 entradas vendidas en cinco días para ver el concierto de Luis Fonsi en el Palacio de Deportes de La Guía. El artista portorriqueño estará en Gijón el próximo 11 de julio dentro de su gira "Love+Dance World Tour", en una actuación a la que se dispondrá de un aforo para 6.500 personas, en el Palacio de los Deportes de La Guía.



Luis Fonsi ha grabado un vídeo para saludar a sus fans asturianos e invitarles al concierto veraniego. "El 11 de julio estaré en Gijón dentro de mi 'Love+Dance World Tour'. No se lo pueden perder", relata en primer persona uno de los cantantes de moda.



El artista latinoamericano está pegando fuerte con su "Despacito", pero en esta gira llegará con temas actuales y otros de sus anteriores trabajos, como "Corazón en la maleta", "Gritar" o "No me voy por vencido".



Las entradas para el concierto tienen precios que oscilan entre los 35 y los 55 euros. Se pueden adquirir desde el pasado viernes en la red Ticketmaster, red Liberbank de Cajastur, en las taquillas del teatro Jovellanos y en El Corte Inglés.



El puertorriqueño se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la música latina y visitará la ciudad en su gira "Love+Dance World Tour". Ha conseguido ser número uno en ventas con "Despacito" y lograr récord de visitas a un videoclip en Youtube, con nada menos que un billón.



Verano musical



La actuación de Luis Fonsi en Gijón integra uno de los veranos musicales más potentes de la ciudad, ya que también estarán Ricky Martín en La Laboral (3 de junio), Leiva en Metrópoli en el recinto ferial Luis Adaro (30 de junio), Joaquín Sabina en La Laboral (26 de julio), o el gran concierto "Tesla Sinfónico" en El Molinón (23 de julio) con Miguel Bosé, Mónica Naranjo, "Amaral", Luz Casal, Dani Martín, "Hombres G", "Los Secretos" o "Loquillo".