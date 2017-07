Bernardo Canga carga contra el "linchamiento político" a Protección Civil

Que paguen lo que deben y cesen los ataques a los voluntarios de Protección Civil. Eso es lo que pidió públicamente está mañana Bernardo Canga, destituido jefe honorario de la agrupación municipal de voluntarios, a los responsables del gobierno forista. Canga habla directamente de "linchamiento político" desde Foro. "No quiero dañar a nadie pero no voy a permitirles que dañen a los voluntarios por cosas mías o de mi entorno y que politicen esto de manera vergonzante. Cuando se creo ese partido no era para eso", sentenció Canga que no ocultó sus relaciones con Foro y, más en concreto, con la alcaldesa, Carmen Moriyón.

Ambas partes han perdido la confianza mutua. "En lugar de una medalla me dieron una patada", ironizó Canga tras recordar los "despistes" de la Alcaldesa que intentó evitar durante estos años de gobierno forista o la falta de educacion de la regidora que estuvo sentada a su lado en un consejo de Medio Ambiente y no le comunicó que le iba a cesar.

En Moriyón y en el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, centró parte de sus ataques. "Todo lo hicimos con su autorización, si hubo alguna irregularidad el responsable es el concejal", concretó. De Aparicio recordó "el engaño" de prometer un convenio para este año que nunca llegó, sus peticiones "casi llorando" de ayuda en servios de estols meses, su exigencia de que fueran al operativo de búsqueda de un funcionario desaparecido en el Sella y su alegría por las felicitaciones que recibía de militares y Guardia Civil por la actividades de los voluntarios gijoneses en toda Asturias. "Es hijo de militar y esas cosas de militares le gustan", aportó Canga.

Desde el equipo de Protección Civil también se habla de "celos" de los mandos del área de Seguridad Ciudadana y de un ataque al asociacionismo gijonés de Foro.