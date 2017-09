"Era lo que se debía hacer, es el momento de la ley", dice Moriyón del acto sobre Cataluña

"Era lo que se debía hacer. Hasta el uno de octubre estamos en el momento de la ley y es ahí donde se ha puesto el Ayuntamiento de Gijón, ni más ni menos". Carmen Moriyón, alcaldesa de la ciudad, refrendaba con esta reflexión las explicaciones previas de su concejala de Participación Ciudadana, Eva Illán, avalando la legalidad y oportunidad de la decisión del equipo de gobierno de no ceder el uso de un espacio del centro municipal de El Llano para una charla sobre la situación política en Cataluña con la presencia de destacados líderes independentistas.

La charla, que tenía en el diputado de Esquerra Republicana Joan Tardà a su ponente más relevante, acabó haciéndose como estaba previsto el sábado por la tarde pero en el local de La Manzorga. No hubo problemas. Ni prohibición judicial ni intervención policial. Algo que llevó a los organizadores del encuentro a denunciar que "Foro ha sido más papista que el Papa". De hecho los organizadores consideraron la decisión del gobierno, y así la denunciaron, como un verdadero acto de censura y un ataque a la libertad de expresión. Su malestar se transformó en una protesta ante el Ayuntamiento en la mañana del domingo. Ni aceptaban que la charla pudiera estar dentro de las acciones a prohibir por la reciente providencia del Constitucional referida al referéndum catalán ni por las limitaciones en el uso de los centros municipales. En este sentido recordaron que ha habido muchos actos de carácter político en esas instalaciones sin ningún problema. Los tres partidos de la izquierda en el Ayuntamiento reprocharon la decisión del equipo de Foro.

"Teniendo en cuenta el contexto social y jurídico estimamos que como responsables del Ayuntamiento era mucho más prudente adoptar la decisión que adoptamos, punto", sentenció Illán. La concejala asegura que la decisión "está bien fundamentada y explicada" y "fue consultada con los servicios jurídicos de la institución".

Y un matiz que Illán consideró importante: "No hubo una prohibición. Hay normativas sobre la cesión de locales públicos que hay que cumplir pero que se ceda o no un local de titularidad municipal no implica que no se pueda hacer el evento en otro local".