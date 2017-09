Desaparece Mercazoco: el mercadillo asturiano más popular de los últimos años

Mercazoco no volverá a celebrarse más. Al menos tal y como se venía haciendo hasta la fecha. Uno de los mercadillos más conocidos de los últimos años que en su día llegó a protagonizar una polémica por el uso del Palacio de Revillagigedo, dice adiós con una sentida carta de despedida en la que los organizadores de este evento explican las razones que les llevaron a tomar esta decisión.

"Hoy es un día muy especial para todo este equipo, aunque la que escriba, tan solo sea yo. Hoy es el día, ese día que sabíamos tenía que llegar, el día en el que ponemos punto final a una idea, a un proyecto, a una ilusión que tan solo vosotros habéis hecho realidad...

Hoy, Mercazoco Market dice "hasta la vista" que no adiós y se nos encoge el corazón... Pero nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos conseguido, peleado y defendido...

Hemos crecido a vuestro lado, con vuestra ayuda y todo vuestro apoyo...

Ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida... De él, nuestro gran baluarte, florecieron el resto de proyectos... Con él nos disteis impulso para seguir creando ocio de calidad en Asturias... Ahora, las restricciones impuestas, la falta de salud (lo más importante) y el tener que volcarnos en dos nuevos proyectos de cara al año que viene, así como la escasa participación de la pasada edición y la proliferación de todo tipo de markets, hacen que nos retiremos, con la cabeza bien alta, para dejar paso a nuevos aires de creatividad y sorprenderos una vez más con alguna de nuestras locas ideas.

En todos nuestros proyectos, absolutamente en todos, siempre habrá cabida para una pequeña gran zona market, estáis invitados!!

Además, seguiremos conversando Sweet Mercazoco Market en Rua Quince.

Sabemos que algunos se alegrarán de vernos partir, esa clase de personas a las que les gusta que te vayan bien, pero no mejor que a ellos... También sabemos, que aquellos que nos conocéis bien, sabéis que hemos ofrecido siempre lo mejor de nosotros mismos y que cada paso que hemos dado ha sido única y exclusivamente, pensando en salvar la poca esencia que nos han dejado conservar, de lo que antaño (por aquel diciembre de 2012) nacía siendo nuestro humilde market de segunda mano.

Ahora solo nos queda despedirnos con alegría y esperando siempre, veros emprender con entusiasmo, aunque somos de la opinión de que esta sociedad no está preparada para experimentar nueva sensaciones o dar oportunidades a grandes ideas, aún así... No desistáis, los locos abren caminos que tiempo después transitan los sabios...

Nos gustaría dar las gracias con nombre y apellidos a todos aquellos que habéis formado parte de nuestra historia, pero creo que hoy, solo puedo nombrar a dos personas muy queridas en nuestra ciudad, Gijón, gracias a ellos, todo ha tenido más sentido y sin ellos, nada de esto hubiera sucedido...

Gracias infinitas a Alvaro Muñiz, director general de la Cámara de Comercio de Gijón, gran profesional y mucho mejor persona... La vida me ha dado la oportunidad de cruzarme en tu camino y no puedo estar más agradecida, el día que te vayas, una gran parte de la feria desaparecerá contigo... Y gracias a ti Elias, aunque ya no estés... Ya tú sa amigo...

Para terminar, me gustaría agradecer de la forma más sentida y con toda mi admiración, la ayuda prestada por todo mi equipo... Gracias por estar siempre ahí, por celebrar los triunfos y las derrotas, siempre a mi lado, sin mostrar debilidad, levantándoos más fuertes si cabe, a cada golpe que nos hacía caer...

Sois increíbles, sois ese equipo que cualquiera quisiera tener... Para mí sois lo pu** más! GRACIAS de todo corazón..."