Bernardo Canga lleva al Ayuntamiento al Juzgado por prevaricación y falsedad

El intenso cruce de acusaciones que mantienen desde hace meses el Gobierno local de Foro y el anterior equipo de voluntarios de Protección Civil, con Bernardo Canga a la cabeza, sumará esta mañana un nuevo capítulo. Esta vez ya no serán descalificaciones públicas ni declaraciones en clave de reproches. El conflicto adquirirá entidad judicial esta mañana después de que Canga, jefe honorario del grupo, y Javier Cortina, portavoz de los voluntariosde la entidad, presenten una denuncia penal ante la Fiscalía para que investigue si desde el Ayuntamiento de Gijón se han cometido delitos de prevaricación y falsedades en todo lo relacionado con su grupo.

El malestar generado llegó después de que el equipo de Carmen Moriyón rompiese la relación con la asociación de Voluntarios Auxiliares en Emergencias y Medio Ambiente (Vaema), entidad que gestionaba desde hace años el servicio de Protección Civil. Lo hizo a través de un convenio nominativo amparándose en un informe de responsables del área de Seguridad Ciudadana que hablan "de graves irregularidades, incumplimientos del convenio, gastos estrambóticos, contrataciones a hijos de presidente de la entidad (Bernardo Canga) y menosprecio a los superiores".

Estas acusaciones fueron negadas rápidamente por Marcelino Abraira, abogado de Bernardo Canga y su asociación, que instó a rectificar a los responsables municipales pues, de no hacerlo, "serán los tribunales los que dirimirán la cuestión, a los que acudiremos en defensa de nuestros clientes".

Ante el silencio de Foro han tenido que cumplir su advertencia y esta mañana acudirán al Palacio de Justicia con la denuncia en la mano. Una denuncia sin nombres ni apellidos concretos pero que tiene como destinatario al Ayuntamiento de Gijón, lo que incluye a funcionarios y políticos.

Pero la vía penal no es el único cauce judicial abierto entre el anterior equipo de voluntarios y el Ayuntamiento. El asunto saltará también al Juzgado administrativo-contencioso después de que hayan requerido hasta en dos ocasiones (en julio y en septiembre) un informe en el que se aporten los datos concretos de errores en su gestión de Protección Civil para poder realizar un pliego de descargo. Al no haber obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento tramitarán la pertinente reclamación en el Juzgado.

Bernardo Canga fue destituido como coordinador de los voluntarios en junio de este año, antes de la Hoguera de San Juan en la que por primera vez desde hacía muchos años no estaban presentes los voluntarios de Protección Civil. Pero el cese de Canga no fue la única decisión al respecto ejecutada por Carmen Moriyón, la regidora también optó por no renovar el convenio con Vaema y poner este servicio en manos de la concejalía.

La persona de confianza que ahora guía los destinos de Protección Civil es el bombero jubilado Valentín Cuesta, que cuenta con el respaldo de la Alcaldesa y el concejal Esteban Aparicio que quisieron "municipalizar" el servicio. De hecho, con sede oficial en las dependencias de la Policía Local y controlado por los máximos responsables del área de Seguridad Ciudadana.