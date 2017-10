Los vecinos del Polígono afean que "no haya ni proyecto" para el centro social

"El tiempo pasa y las cosas siguen sin hacer". La asociación de vecinos "Evaristo San Miguel" del Polígono denuncia que la construcción de un nuevo centro social en el barrio, propuesta aprobada en la edición del pasado año de los presupuestos participativos y que, por tanto, cuenta con consignación presupuestaria, "no se ha empezado, no hay ni proyecto, no se conoce nada", lamenta Manuel Cañete, presidente de la asociación vecinal que, asegura, "ese dinero se va a acabar perdiendo".

Esta actuación se suma, según Cañete, a las "muchas sin hacer". "Faltan actuaciones y las que se hacen, se hacen mal", explicitó el portavoz vecinal. Una de ellas es el acondicionamiento realizado en la parcela central del barrio, unas obras de mejora "sin acabar, salta el suelo, el hormigón está levantado y falta alumbrado en algunas zonas", enumera Cañete, "esperábamos algo más". Algo similar ocurre con la petición de plantado de árboles en la calle Clara Ferrer, "buscando la singularidad", un proyecto que Cañete asume que "no se va a hacer".

A ello se suma, en las últimas fechas, un problema con el piso en la zona entre el Palacio de Justicia y los edificios más próximos, en el que se pueden observar unas grandes grietas e incluso hundimientos de varios centímetros de grosor. Una cuestión que, asevera, "está yendo a más".

Los vecinos del Polígono recuerdan del mismo modo otras obras acordadas con el Ayuntamiento y que, a día de hoy, siguen sin hacerse. Es el caso del circuito de bici extrema que se iba a colocar en el barrio, una actuación que, recuerda Cañete, "llegó a aparecer en los presupuestos del Ayuntamiento" pero que sigue sin llevarse a cabo. "Mandamos al Ayuntamiento algún presupuesto asequible, que tuvo buena acogida en los servicios técnicos, pero aún no se ha hecho nada", enfatiza Cañete. "En su día ya se hizo y tuvo muy buena aceptación entre los vecinos, existe una gran demanda", concluye.