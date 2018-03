Así se hace la manicura en Gijón un gigante de la NBA

Robert Swift, el gigante exjugador de la NBA que está aupando al Círculo Gijón Baloncesto, de categoría regional, al ascenso, con unos números espectaculares, cuida mucho su imagen además de su físico. Además de lucir enormes tatuajes por todo su cuerpo, lleva pintadas de negro las uñas. Días atrás pasó por un salón de belleza de Gijón, donde le adecentaron las uñas para el próximo partido. Y lo hicieron al detalle: en una de ellas le dibujaron el emblema de Batman, su héroe de ficción, como se puede ver en este vídeo.



Swift fue uno de los pilares de la última victoria del equipo, ante la Atlética Avilesina, que llevaba un año sin perder ensu cancha. Los gijoneses ganaron (56-74) y el pivot norteamericano firmó una estadística magnífica: 14 puntos, 20 rebotes, 5 tapones. El Círculo lidera la clasificación y cuenta sus partidos por victorias holgadas desde la llegada del jugador que fue elegido en su día número 12 del draft de la liga profesional de baloncesto de Estados Unidos.





In the @CirculoGijon we like to take care of the details, so we could not let Robert Swift not take perfect nails to his next match??



Thanks to Noe Nails # Gijón for the collaboration#Basketball #nba #basketball #funnythings pic.twitter.com/t2VNBEsAOQ