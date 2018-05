Aparicio, a la oposición sobre San Lorenzo: "La patada en el culo, a Foro, no a Gijón"

Los análisis que se están desarrollando en los laboratorios de la Empresa Municipal de Aguas desvelarán si lo que se vio el pasado fin de semana en San Lorenzo eran "trozos de caca", como denunciaron algunos surfistas, o una mezcla de limos, grasas y desechos de todo tipo arrastrados hasta el mar por los ríos y los colectores en los momentos de mayor intensidad de lluvia, como se indica desde el gobierno local de Foro Asturias tras las primeras inspecciones. Lo que no parece tan fácil es que el resultado de los análisis ponga freno a una bronca política que en breve se extenderá al ámbito autonómico ya que Ovidio Zapico, diputado de IU, registraba ayer varias preguntas al gobierno regional. Quiere saber "el origen de las manchas pestilentes" y las investigaciones realizadas desde el Principado para esclarecer el asunto.

A nivel municipal la oposición en bloque pedía ayer explicaciones en la comisión de Medio Ambiente. Unas explicaciones previas a las que se darán mañana en la reunión del Observatorio de San Lorenzo ya con todos los informes sobre la mesa. El presidente de la comisión, el forista Esteban Aparicio, no esperó a que empezara la reunión para mandarle un recado a la oposición. "Un poco de tranquilidad; lo que hay es lo que hay no lo que algunos dicen que hay; que parece que Gijón está lleno de esas cosas que se dicen con poco conocimiento de causa", sentenció el forista antes de hacer toda una reivindicación de las bondades de de San Lorenzo a días de que empiece el verano y afear a la oposición que malmetan en este asunto para poder atacar al gobierno de Foro. "San Lorenzo es una playa limpia. Una playa urbana con distintivos de calidad. Espero que la precipitación de algunos para erosionar al equipo de gobierno no suponga que les den una patada en el culo a todos los gijoneses. Que nos la den a nosotros pero no a Gijón", sentenció.

"Los olores fecales mucha veces son metano que huele lo mismo y que se provoca también en la naturaleza. En principio no hay restos fecales aunque eso no significa que no pueda haber algún elemento contaminante porque cuando los colectores entran en carga sacan de todo. En cuanto a la espuma se investiga si también había restos de jabón. Y se rechaza que los problemas en Peñarrubia tengan que ver con roturas en el emisario. Más bien con fosas sépticas en la zona.

Aunque el debate se centró en la playa de San Lorenzo la tromba de agua del sábado también generó incidencias en otros puntos del concejo, que se expusieron ayer en la comisión de Medio Ambiente. En la zona urbana hubo inundaciones en los entornos de la calle Brasil, la avenida de Schulz y El Molinón y en la zona rural los incidentes más reseñables tuvieron lugar en Cenero, Lavandera y los almacenes de Piti.