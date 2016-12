El único maestro del vino de España visita Cangas del Narcea

El único "master of wine" (maestro del vino) de España, Pedro Ballesteros, visitó el Parador de Corias (Cangas del Narcea) para conocer de primera mano los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP). Participó en una cata para degustar cada uno de los caldos, blancos y tintos, y recorrió con los viticultores algunas de las fincas donde crecen las cepas de la DOP. Ballesteros, ingeniero agrónomo y enólogo, es el único maestro del vino español, una titulación que representa la máxima excelencia en el conocimiento del vino, promovido en 1955 por el Institute of Masters of Wine de Londres. Sólo hay 288 maestros en el mundo, ya que es el título más difícil de conseguir y quien lo ostenta demuestra un conocimiento excepcional, informa S. ARIAS.