El edil de Foro de Cudillero dimite para poder centrarse en su trabajo

El concejal de Foro Asturias en Cudillero, Juan Carragal, presentó ayer su dimisión por motivos laborales. Carragal deja así su acta de concejal y será relevado por José Luis Valdés, quien ya fue concejal de Foro el pasado mandato.

"Durante todo este tiempo he intentado hacer el trabajo lo más riguroso, coherente y profesional posible, pero, por motivos profesionales, no puedo dedicar al cargo de concejal el tiempo que requiere", indicó en su renuncia. El edil apoyó la investidura del Alcalde del PP, pero no firmó pacto de gobierno. Pese a ello, desde junio de 2015 tenía una responsabilidad directa en la concejalía de Economía. Por este trabajo no recibía remuneración.

Carragal agradeció ayer el apoyo de sus votantes, de su familia, de su partido y el de sus compañeros de corporación, y destacó la labor de FAC en favor de la transparencia.