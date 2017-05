Cuervo, el edil de IU expulsado en Valdés, recurrirá la decisión: "Llegaré hasta el final"

El concejal de Izquierda Unida de Valdés Gumersindo Cuervo asegura que recurrirá la resolución de la coalición, que ha decidido expulsarlo por un periodo de tres años por no tener en cuenta las decisiones de la asamblea local. "Sólo puedo decir que llegaré hasta el final", señala Cuervo, que se negó a romper el pacto que dio el poder al PSOE en el concejo pese a los requerimientos del partido. El edil, de baja por un problema de salud, asegura que el caso está en manos de sus abogados.



El concejal tiene un plazo de diez días para presentar las alegaciones. En todo caso, aunque recurra, la decisión de la Comisión Colegiada de IU de Asturias es efectiva hasta que conteste a las alegaciones formuladas, en su caso, por Cuervo.



La crisis en IU-Valdés se remonta a abril del año pasado. La asamblea local decidió por unanimidad romper el pacto de gobierno con el PSOE, al considerar que no se tenían en cuenta sus propuestas de programa electoral. El concejal de IU se negó a romper este pacto.



Entonces, Gumersindo Cuervo declaró que su trabajo "era valorado" por los vecinos y también que los socialistas no ponían impedimentos al trabajo que desarrollaba en sus concejalías (Cultura, Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana).



El Alcalde, Simón Guardado (PSOE), asegura que el caso de Gumersindo Cuervo "es interno de un partido" y señala que "no afecta ni afectará" a la gobernabilidad de Valdés. Guardado añade que de momento el proceso "tiene recorrido" porque la resolución, que todavía no ha leído, "no es firme". Por esta razón asegura que "no toca" hablar del Pacto Antitransfuguismo, algo que sí ha hecho IU.



La asamblea local de Valdés anunció ayer que pediría responsabilidades al PSOE en caso de mantener el pacto con Gumersindo Cuervo: "Es tránsfuga por definición", explican.



IU de Valdés firmó el pacto de gobierno con el PSOE tras las elecciones de mayo de 2015. Este pacto permite a los socialistas, sin mayoría absoluta, gobernar con estabilidad. En la oposición se encuentran tres concejales del PP, tres no adscritos (antes Foro Asturias) y dos de URAS.



En los últimos meses, el gobierno de Valdés ha encontrado algunos apoyos en los plenos en los dos ediles de URAS y también en la división de los grupos de la oposición, que no suele votar en bloque para frenar los proyectos del ejecutivo socialista.