Los partidos de Valdés piden juntos a Rajoy poder gastar más

El gobierno de Valdés y la oposición se han puesto de acuerdo para aprobar tres mociones relativas a la reinversión del superávit en los ayuntamientos, la hipotética apertura de Tesla Motors en España y el apoyo a la cultura vaqueira. Los grupos (PSOE, en el poder, PP, no adscritos y URAS) han sido capaces de dirigirse de forma conjunta a las administraciones regional y central para lograr "beneficios" para el concejo. Esta situación no tiene precedentes en el actual mandato político si se tiene en cuenta el número de mociones aprobadas de forma conjunta en el pleno celebrado ayer.



En primer lugar, reclaman al gobierno de Mariano Rajoy que "suavice" las restricciones de inversión en los ayuntamientos que están saneados, como ocurre con el de Valdés. Se trata de tener más flexibilidad en las potenciales inversiones. Con esta moción, el PP de Valdés se enfrenta a su partido a nivel nacional. Su portavoz, Carlos Adaucto Iglesias, indica a este respecto que "no pueden pagar justos por pecadores. Quienes han cumplido y se han esforzado deben tener más posibilidades de gasto".



Otra de las mociones conjuntas tiene que ver con la posible llegada a España de Tesla Motors. La compañía estadounidense busca asentamientos en España y Valdés quiere que el Principado ponga en conocimiento de la empresa la "idoneidad" de este concejo para desarrollar su actividad. A través de la moción, se notificará a la Consejería de Industria las intenciones del Ayuntamiento de Valdés, se creará una comisión con todos los grupos políticos para gestionar la propuesta y se estudiará la disponibilidad de terrenos industriales en el concejo.



La tercera moción aprobada por unanimidad está relacionada con la potencial declaración de la cultura vaqueira como Bien de Interés Cultural. Toda la corporación valdesana apoya que el Principado apueste por esta cultura como patrimonio inmaterial. También instan al Ministerio de Cultura a que tenga en cuenta el valor de las tradiciones vaqueiras para tramitar su protección.