"Algo no cuadra", dice el PP ante la falta de ofertas para la obra del Juzgado de Luarca

El retraso en la ejecución del Juzgado de Luarca no ha sentado bien a los grupos políticos de la oposición. El PP asegura que "algo no cuadra" para que ninguna empresa se haya interesado por el contrato de obras.

El portavoz de los populares en Valdés, Carlos Adaucto Iglesias, se muestra "preocupado" por esta situación que afecta a un servicio "público y básico, y también a las condiciones de trabajo de la plantilla del Juzgado de Luarca. La sede judicial que tenemos ahora está como está, no cumple con ninguna normativa, por eso un retraso en un proyecto tan necesario para Valdés es preocupante", manifiesta Iglesias.

Los ediles no adscritos no son tan críticos. El portavoz, José Modesto Vallejo, asegura que estas situaciones (en referencia al concurso público, que quedó desierto) "a veces ocurren. El gobierno local no tiene la culpa, más bien hay que mirar al Principado. No sabemos si esta falta de interés empresarial está motivada en una cuestión económica o de complejidad técnica", indica Vallejo. El portavoz de los concejales del grupo mixto aprovecha la ocasión para reclamar de nuevo un cambio de ubicación. "Se debería aprovechar este parón para reflexionar porque en Luarca hay edificios sin uso que podrían convertirse en Juzgado. No podemos decir que queremos vida y riqueza en Luarca, y después dejar la villa sin servicios", opina.

La Unión Renovadora Asturiana (URAS) cree que la inversión y el proyecto no iban de la mano. "Tal vez la inversión es raquítica para un proyecto de estas características. El edificio que se proyectó es muy ambicioso para un millón de euros", sostiene. Suárez también indica que el Principado "debe aclarar qué pasó a los valdesanos porque parece que nos toman el pelo".

Luarca espera por una nueva sede judicial desde hace décadas. El Juzgado de instancia e instrucción se encuentra en un bloque de viviendas de una calle de Luarca (avenida de Galicia). Cabe destacar que incumple la normativa sobre edificación, al tener barreras arquitectónicas.

El Principado espera licitar "cuanto antes" la obra. Si las previsiones del Gobierno regional se cumplen, el concurso se resolverá antes de finalizar el año. El valor del contrato del Juzgado superó los 1,3 millones de euros. El plazo de ejecución se estimó en 15 meses. El proyecto preveía un edificio inteligente desde el punto de vista de la eficiencia energética. Algunas fuentes aseguran que esta solución, muy moderna, pudo influir en las empresas.

El nuevo Juzgado se levantará en una finca de Villar de Luarca cercana a cuatro centros educativos (Conservatorio Municipal de Música, Instituto de Enseñanza Secundaria y dos colegios) y propiedad del Principado.