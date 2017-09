Navia explora nuevos deportes

No todos los días se tiene la oportunidad de conocer un nuevo deporte, aprender sus reglas y su dinámica, y disfrutar con su práctica. Puede que hasta incluso engancharse para siempre. En Navia sí se puede. Y no sólo un día, sino toda una semana. El municipio vive hasta el domingo en una auténtica vorágine deportiva con la "Semana europea del deporte", una propuesta dirigida a escolares y adultos con el fin de dar a conocer diferentes disciplinas y crear hábitos de vida saludables entre la población.

"Hacer deporte es bueno porque es sano y muy divertido. A mí me gusta mucho", asegura Ana Suárez, alumna de cuarto de Primaria del colegio Ramón de Campoamor. Acaba de finalizar la sesión de tenis de mesa y de bádminton, deportes con los que ha disfrutado "un montón" y que apenas conocía. Como Ana, decenas de escolares del concejo pasaron ayer por la nave municipal del puerto en la primera jornada de esta semana entregada a la práctica deportiva.

La edil del ramo, Mirta Pérez, da cuenta de los objetivos que se persiguen al adoptar esta iniciativa, siendo Navia el único concejo asturiano que se ha adherido a ella este año. "Queremos potenciar el deporte, y motivar a toda la población que no participa a que lo haga", señala. De hecho, la oferta en el municipio es variada, y para todos los gustos. Hay treinta y tres clubes, con cientos de deportistas inscritos en competiciones oficiales, y una gran promoción de la base.

Navia también busca destacarse tras ser elegida "Villa europea del deporte" para el año 2018. "Es un galardón que ya se está notando. Se ve a la gente mucho más motivada. Cuando comenzamos a organizar estas actividades, todo el mundo quiso participar, con una disposición magnífica. Estamos encantados; se ve que la gente responde", afirma Mirta Pérez.

El tenis de mesa es una de las modalidades que está despegando en Navia. De la mano del club radicado en Luarca, con una larga trayectoria, esta disciplina se está asentando en la Villa de Campoamor con la creación de un nuevo colectivo. Salvador Alfonso es uno de los entrenadores que forman en la villa, y explica que lo que se busca es "dar a conocer el deporte; hay posibilidades de sacar buenos jugadores".

Para los profesores y formadores, el desarrollo de esta iniciativa sólo tiene ventajas. "Se les da la oportunidad de participar, de conocer, y de ser capaces de decidir en un futuro lo que les gusta y lo que no les gusta, sin que luego se pueda decir que no se les ha dado la oportunidad", incide Julio Cueto, profesor de Educación Física del colegio Santo Domingo de Navia. Apunta, además, que "toda actividad que se promueva debe ir encaminada a que se prolongue en el tiempo", y eso sólo es posible si el planteamiento se hace "recreativo, lúdico y divertido", y no simplemente buscando el aspecto competitivo del mismo.

Parece que el objetivo se cumple, al menos para Hugo Suárez, también del Ramón de Campoamor: "Disfrutamos con los amigos y pasamos un buen rato", dice tras darle a la raqueta.