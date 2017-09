Las obras en la carretera de los Lagos cortarán la vía 4 horas al día hasta noviembre

Las obras de mejora de la carretera de acceso a los Lagos de Covadonga, que se retomaron ayer en el parque nacional de los Picos de Europa, obligarán a realizar cortes de tráfico en la vía CO-4 durante los próximos días. En concreto, los parones tendrán lugar desde hoy hasta el 1 de noviembre, en horario de 9.00 a 10.00 y de 15.00 a 18.30 horas, y desde el 2 de noviembre hasta su finalización desde las 8.00 a las 13.00 y de 14.00 a 18.30 horas. De todas formas, en el mes de octubre el corte será de 8.00 a 11.00 horas la mayoría de los días, sin que se descarten cortes itermitentes de unos minutos fuera de esos horarios.

Dichas restricciones no afectan al santuario de Covadonga ni estarán vigentes, en principio, los fines de semana. Han sido tomadas de forma coordinada con el Ayuntamiento de Cangas de Onís y los responsables del parque nacional de los Picos de Europa. Así lo confirmó la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que sufraga las mejoras de la vía, adjudicadas a la unión temporal de empresas Aglomerados Asfálticos New Construction por un importe de 716.566 euros.

Los trabajos comenzaron a principios de junio, pero fueron suspendidos el 1 de julio con el fin de evitar molestias a los miles de turistas que visitan el enclave en verano. Entonces se construyeron dos muros de escollera de sostenimiento: uno en El Humedal, en el punto kilométrico 6,500, y otro en Dúa, en el 6,950. En esta segunda etapa se prevé el acondicionamiento de tres puntos más deteriorados y el asfaltado de unos ocho kilómetros de la carretera hasta Buferrera.

Las obras de mejora se retomaron ayer en la carretera CO-4 coincidiendo con el fin de vigencia del Plan de Transporte a los Lagos, que impide el paso de vehículos privados entre las 8.30 y las 20.00 horas en épocas de mayor afluencia de visitantes como el verano, por motivos medio ambientales. No obstante, cabe destacar que el Plan implantado por el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) y gestionado por ALSA desde hace 12 años se ha ampliado a los próximos fines de semana del 23 y 24 de septiembre y del 30 de septiembre y 1 de octubre.

Desde la puesta en marcha del plan han sido más de 1,5 millones los usuarios que se han beneficiado del servicio, ideado para dar respuesta a problemas como los embotellamientos de tráfico. No obstante, quienes se acercaron ayer a los Lagos respaldaron la necesidad de generar nuevas alternativas de acceso al enclave. Fue el caso de Laura Oregón, residente en Madrid, que indicó que "el plan está obsoleto porque la carretera es demasiado estrecha para que se crucen grandes autobuses y lo mejor es apostar por infraestructuras como un tren". Su opinión la compartía la extremeña Concha García, que visitaba el enclave por segunda vez y celebró que en el primer día sin controladores de tráfico no se hubieran formado retenciones en la vía. "A pesar de que hay un goteo constante de gente no hemos tenido problema para circular ni para aparcar". En la misma línea se expresó la motera Cristina Martínez, que pide que la vía no se cierre en caso de que finalmente se construya el tren y que este tenga precios económicos.