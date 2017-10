Los mayores, prioridad en Piloña

C. CORTE

El director de La Caixa de Arriondas, Ángel Iglesias, y la presidenta de la asociación "El Prial" firmando, ayer, un acuerdo de colaboración. C. CORTE

Promover un envejecimiento activo en la zona rural de Piloña. Eso es lo que se propone la asociación "El Prial", que acaba de recibir una subvención de 21.640 euros por parte de la Obra Social La Caixa para este fin.

El proyecto, bautizado como "Los mayores, nuestros pilares, ahora nuestro compromiso", contempla cinco líneas de actuación. Por un lado, servirá para mantener e, incluso, ampliar a nuevos pueblos los talleres de estimulación cognitiva que "El Prial" ya imparte en colaboración con el consistorio piloñés en Infiesto, Areñes, Villaviciosa, Sevares, La Piñera, Coya y Lozana. Los cursos podrían expandirse a Espinaréu, Ques y Anayo.

Además, se estudiará la puesta en marcha de un servicio de fisioterapia para los mayores y, en tercer lugar, se financiará la formación de las personas cuidadoras de personas dependientes. Asimismo, se potenciará la labor del voluntariado que realiza actuaciones de acompañamiento con personas mayores. Y es que, según explicó ayer la presidenta de la asociación "El Prial", Ana Fernández, cada vez hay más personas mayores o con discapacidad que viven solas en los pueblos de Piloña, sin o con pocas relaciones sociales, que no pueden acudir a consultas en el centro de salud por no disponer de transporte o no tener cerca a alguien que les apoye en las explicaciones médicas. En este sentido, la subvención sevirá para financiar esos gastos de transporte generados.

Por último y como gran novedad, se potenciará un encuentro intergeneracional en el que se reúnan los participantes en los talleres cognitivos y de memoria con miembros de los grupos de participación infantil y juvenil de "El Prial" con el objetivo de intercambiar experiencias. Tanto Fernández como el director de La Caixa de Arriondas mostraron ayer su satisfacción por la firma del convenio, que se puede renovar por dos años consecutivos.