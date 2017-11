El ataque al jabalí en el Cares impulsa una campaña en internet para la protección de los animales

No piden leyes específicas. Sólo que se cumplan las disposiciones europeas. Varios colectivos ecologistas han impulsado una campaña en internet para pedir que se penalice el maltrato animal. "Hoy en día, con las redes sociales y los medios de comunicaciones, el mundo entero ve las barbaridades que se hacen a los animales tanto salvajes como domésticos y que quedan sin sanciones duras, incluso impunes, en España. Aún peor: muchas hacen parte de fiestas y eventos tradicionales. Un país que no protege de los actos barbáricos de sus ciudadanos a los animales de sus reservas naturales ni a los animales de compañia, es un país al que no le importa lo que piensen el resto de los países europeos ni los del resto del mundo", afirman quienes han impulsado la recogida de firmas haciendo hincapié en que esta no puede ser la imagen que España lleve al mundo entero.

"Por formar parte de la Unión Europea, España debe respectar los tratados, las pólizas y los planes de la Unión Europea sobre la protección y el bienestar de los animales", afirman quienes recogen firmas pidiendo que se implementen varias órdenes europeas el artículo 13 del tratado de Lisboa que recoge el "Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales", el Plan de Acción de la Unión Europea sobre la protección y el bienestar de los animales y la Estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015.