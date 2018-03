El experto Ignacio Arias ofrece una charla sobre hórreos en Villamayor

El experto en derecho consuetudinario Ignacio Arias Díaz (Oviedo, 1950) ofrece hoy una charla sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles a hórreos y paneras, a las 19.30 horas, en las antiguas escuelas de Villamayor (Piloña). La entrada es libre.

El exletrado de la Junta General del Principado de Asturias defiende que los hórreos son muebles por naturaleza e inmuebles por destino y que, por lo tanto, no es descabellado que paguen el IBI. No obstante matiza que la Ley de Haciendas Locales prevé la posibilidad de que, mediante ordenanza, se puedan regular bonificaciones de hasta el 90% por parte de los ayuntamientos, a los que pide que apliquen este descuento y no aboguen por la voracidad recaudatoria.

"El IBI que se viene girando no es de cuantía desorbitada, ronda entre 20 y 80 euros anuales, pero hay que tener en cuenta el ámbito social en el que se aplica", dijo en referencia a que muchas veces los propietarios son personas mayores con bajas pensiones. "Hay que flexibilizar sus usos, pero sin desnaturalizar la esencia de los hórreos", concluye.