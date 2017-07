"Tenemos una bici lenta e incluso a veces pincha", dice el Alcalde

"Nuestra administración no es lo rápida que debería ser". Con estas palabras, el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, admitió ayer que el área de licencias del Consistorio acumula retrasos en la tramitación de las licencias, pero también aprovechó para argumentar a continuación que no se trata de un problema al que se enfrente únicamente el ayuntamiento ovetense. "Atasco de licencias siempre ha habido" y Oviedo no es de los peores municipios de la región", sostuvo el alcalde en contra de lo que denuncian algunos ciudadanos y empresarios, que aseguran esperar hasta dos años para que se les concedan los permisos para la apertura de un negocio o la realización de obras en sus establecimientos.

Matizado el tema de que el de Oviedo no es el único ayuntamiento con retrasos, López sí admitió que la administración ovetense "no es lo rápida que debería ser". Para explicarlo utilizó el símil de una bicicleta que tal como apuntó "si la lleva una persona que no puede pedalear va más lenta ". En cambio, si los "recursos son jóvenes, fuertes y con capacidad" la bici irá más rápido. En el caso de Oviedo, "vamos en una bicicleta que va lenta e incluso a veces pincha", concluyó López, que realizó estas declaraciones en el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado ayer en la plaza Ángel González.

Por su parte, el concejal del PP Gerardo Antuña instó ayer al concejal de Urbanismo, el edil de Somos Ignacio Fernández del Páramo, a hacer público el número de trabajadores con los que cuenta el servicio de tramitación de licencias. "Sabemos que hay más gente ahora que durante la etapa del gobierno anterior, pero ahora hay un atasco que entonces no había", asegura Antuña, que critica que Oviedo no se haya sumado al plan nacional "Emprende 3" como hizo Gijón para promover la concesión de las conocidas como "licencias exprés".

Por otra parte, Gerardo Antuña acusa a Ignacio Fernández del Páramo de poner en duda la legalidad de las licencias concedidas durante la etapa del PP en el gobierno municipal. "Al asegurar que el retraso se debe a que velan por la legalidad ponen en duda que nosotros lo hiciéramos cuando los técnicos son los mismos y, por cierto, muy buenos", defiende el concejal popular, ante las acusaciones del edil de Somos.