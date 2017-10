El Ayuntamiento contrata de urgencia la notificación de los recibos del IBI

El Ayuntamiento de Oviedo sigue sin servicio postal. A pesar de que fuentes municipales confiaban en que el recurso que mantiene paralizada la adjudicación del nuevo contrato para realizar todas las notificaciones de la Administración local se resolviera de forma inminente, la disputa sigue a la espera en el atasco de expedientes del Tribunal de Recursos Contractuales, en Madrid. Y el plazo para que los ciudadanos reciban las notificaciones del recibo de la contribución, el IBI, que debería de haber empezado a notificarse el 1 de septiembre, sigue corriendo. Por este motivo, la Junta de Gobierno tiene previsto aprobar con urgencia una contratación por 17.524, 41 euros para el buzoneo del recibo del impuesto para bienes inmuebles.

Este contrato menor es una solución parcial y de urgencia y posiblemente no cubra todas las necesidades que tiene el Ayuntamiento.

El problema de no tener servicio postal no sólo afecta al IBI, sino que también están dejando de mandarse miles de multas de tráfico, tal y como ya adelantó este periódico hace dos semanas. Por ello, el equipo de gobierno sopesa la necesidad de realizar incluso otro contrato menor para evitar un atasco todavía mayor al no poder notificar recibos y sanciones.

Este contrato menor se realiza con Correo Inteligente Postal (Cipostal), que es, precisamente, la empresa que debería haberse hecho cargo del servicio de notificaciones si un recurso de Correos, la empresa que fue excluida de la adjudicación, no hubiera paralizado el proceso.

Según fuentes municipales, a pesar de que las previsiones indicaban inicialmente que el recurso en el Tribunal de Recursos Contractuales podría haberse resuelto la semana pasada, los servicios municipales han constatado que este órgano está resolviendo todavía los casos correspondientes al mes de agosto. Dado que la disputa entre Cipostal y Correos tiene fecha del 1 de septiembre, es posible que el desbloqueo definitivo para la adjudicación del servicio postal municipal tarde todavía un mes.

La gestión de los servicios postales municipales fue noticia antes del verano, cuando se supo que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, con la que trabajaba la casa habitualmente, había quedado fuera del concurso de adjudicación del servicio por una deuda con la administración local de poco dinero.

Aunque la oferta de Correos era la mejor, el concurso, licitado en más de un millón de euros, fue a parar debido a esta deuda a Cipostal. La empresa ya se había puesto en marcha para hacerse cargo de todas las notificaciones del Ayuntamiento, pero tuvo que dejar en suspenso sus planes de trabajo e incluso a la plantilla que ya tenía seleccionada.

El recurso presentado por Correos paralizó, finalmente, la adjudicación final del concurso, algo que el Ayuntamiento de Oviedo conoce perfectamente porque es lo que sucedió en diciembre de 2016 con el contrato de las luces de fiestas de todo el año. El recurso de una de las empresas que optaban a aquel contrato presentado también ante el Tribunal de Recursos Contractuales obligó igual que ahora a fragmentar la instalación de la iluminación navideña en contratos menores para llegar a tiempo.

Ahora, además del problema del IBI, la falta de servicio postal también afecta a la notificación de sanciones de la Policía Local, aunque también se han hecho contratos menores para aligerar el colapso de sanciones sin notificar.