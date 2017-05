El Alcorcón es el peor visitante de la categoría

El Oviedo se siente cómodo en su campo, con el apoyo de su afición. Luego, cuando sale fuera, le cuesta un poco más sumar. Pero no tanto como al rival que va a visitar hoy, a las 20 horas. El Alcorcón sólo ha ganado un partido fuera de su campo (Huesca) y los ocho puntos que ha sumado como visitante son el peor registro de toda la Segunda. El equipo madrileño no ha metido ni un gol en los últimos cuatro partidos.



Los azules, por su parte, son un equipo muy solvente en su campo, donde han sumado 40 puntos que le convierten en el segundo equipo que más suma en su campo. El único que le supera es el Levante, con 48. Los valencianos han cuajado una temporada espectacular y la pasada jornada ya firmaron su regreso a Primera tras derrotar precisamente al Oviedo.



El equipo de Fernando Hierro tan solo ha perdido dos partidos en su campo: frente al Reus (0-1) y el Córdoba (1-2). El resto los ha saldado con doce victorias y cuatro empates. Los azules llevan ocho partidos sin perder en su campo, de los cuales han ganado siete y empatado uno, precisamente el último ante el Huesca (1-1). Una racha en la que han caído en el Tartiere equipos como el Girona (2-0), que ocupa puesto de ascenso directo; o equipos que están en promoción como el Cádiz (2-1) o el Getafe (2-1).



Otro factor importante del partido estará en la necesidad con la que llegan los dos equipos. Y es que, si el Oviedo está obligado a sumar para no poder el tren de la promoción, el Alcorcón vive una situación muy complicado, situado en la antepenúltima posición, a cinco puntos de la salvación. Los de Julio Velázquez están obligados a sumar para seguir en la pelea por la permanencia.



Para ello necesitarán mejores sus números fuera de Santo Domingo, donde han sumado 29 puntos y donde sólo cinco equipos han conseguido llevarse la victoria. De hecho, el Oviedo tuvo en Santo Domingo uno de sus peores días, tras caer con 5-1.



Un mal sabor de boca que los de Hierro tratarán de quitarse hoy ante los suyos. El Oviedo necesita seguir haciendo del Tartiere un fortín para presionar al Huesca y al Tenerife, quinto y sexto respectivamente, los dos con dos puntos más que el Oviedo. Los oscenses visitan mañana (20.30) el complicado campo del Girona y los isleños reciben el domingo al Lugo.