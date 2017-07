Verdés avala a Anquela

Héctor Verdés se empleó al mismo ritmo que sus compañeros en la sesión doble inaugural y eso, viendo los antecedentes, es un buen comienzo. No sucedió lo mismo la pasada temporada cuando Hierro informó de que el zaguero seguiría un plan específico para evitar lesiones. Verdés disputó más partidos que en su primer año, pero la sensación es que le faltó, de nuevo continuidad. Para el tercer curso en el club, el zaguero afronta las cosas con normalidad. "La idea es entrenarme al mismo ritmo que mis compañeros. El año pasado no llegué en buenas condiciones a la pretemporada porque me había ido con una lesión en la última jornada y llegué algo renqueante. Ahora es diferente: estoy en buenas condiciones", anuncia Verdés, al que se le abre una nueva oportunidad en el Oviedo.

Una vida extra que peligró superado el 30 de junio. El valenciano no alcanzó el número de partidos señalado en su contrato para renovar automáticamente. Tras negociar con el Oviedo, el central aceptó una renovación de dos años con una reducción de las cantidades a percibir. Su apuesta por el club queda clara. "Mi intención siempre ha sido la de estar aquí y, por suerte, hemos alcanzado un acuerdo. Tenías de seguir porque aquí estoy muy a gusto", indica el defensa.

En su tercer año como azul toca conocer a un nuevo técnico. Un Anquela del que tiene buenas referencias de los años que han coincidido en la categoría: "Al entrenador le conozco de la categoría, de haberme enfrentado tantas veces a sus equipos. Anquela ha demostrado con creces lo que puede conseguir. Ha hecho cosas grandes con equipos humildes. Esperemos que siga este año con esa racha de éxitos".

Independientemente de quien sea el encargado de guiar la nave, Verdés tiene claro cuál es su meta personal. "Me gustaría tener continuidad. Desde que he llegado no la he tenido y ahora me gustaría sentirme importante", alega antes de hablar sobre los objetivos colectivos: "Ir cada semana a cada campo a por los tres puntos. No me gusta pensar a largo plazo, yo no soy de los que el primer día dicen que vamos a ascender. Ahora hay que centrarse en otros asuntos importantes como ponernos bien físicamente".

El equipo vuelve a trabajar hoy en doble sesión con El Requexón como centro de operación. La sesión matinal está fijada para las 9.30 horas y la de la tarde para las 18.00. Anquela y su grupo de trabajo seguirá insistiendo en la puesta a punto física de los 23 futbolistas con los que trabaja desde ayer.