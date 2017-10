Anquela "Si no me preocupara la situación de una parte de mi país sería un irresponsable"

Anquela no esquiva ninguna pregunta y tampoco lo hace sobre la situación que se está viviendo en Cataluña está última semana tras el intento de celebrar un referendum ilegal por la indepencia el pasado 1 de octubre. El entrenador del Oviedo asegura estar "preocupado" pero también se muestra optimista y confía en que "lo arreglarán": "Si no me preocupara la situación que hay en una parte de nuestro país sería un irresponsable. Claro que me preocupa. Pero para eso hay gente que tiene que arreglarlo y seguro que lo arreglarán y ojalá que sea para bien para todos", explicaba el técnico jienense.

En cuanto a la posibilidad de que el partido que han de disputar el domingo (18 horas) en el campo del Barcelona B pudiera aplazarse, Anquela aseguró haber visto competiciones de otros deportes celebrarse con normalidad estos días y por eso espera que con el partido de los azules suceda lo mismo: "Vi ayer jugar partidos de baloncesto y vi partidos que se han jugado en Cataluña y no se han aplazado. Espero jugar y que se imponga la cordura", sentenció.