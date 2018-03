Aarón Ñíguez y Verdés, fuera de la lista del Oviedo

El Oviedo emprende viaja e Córdoba con ausencias importantes en la lista de 18 convocados. Sorprende que no estén entre los elegidos ni Aarón Ñíguez ni Verdés, y la entrada del lateral izquiedo Varela y del central Nahuel Valentini. En el caso del ilicitano, Anquela ha preferido no arriesgar debido a una sobrecarga muscular que lleva padeciendo toda la semana.

Los que sí estarán de vuelta tas cumplir un partido de sanción son los dos delanteros centro de la plantilla, Toché y Linares, que han desplazado al canterano Steven, que finalmente no viaja a Córdoba para el encuentro de mañana (18 horas). El autor del gol de la victoria (2-1) del Oviedo ante el Granada no tendrá continuidad en el encuentro de mañana en el Nuevo Arcángel. Toché, por su parte, ausente durante varios entrenamientos esta semana por motivos personales, finalmente estará con sus compañeros en Córdoba y apunta a formar en el once titular.

Quien también estará es el otro canterano del primer equipo, Viti, jugador que ya es una habitual en las convocatorias y que ha desplazado por completo a un de nuevo ausente Pucko. La ausencia de Aarón Ñíguez deja en bandeja una nueva titularidad para un Fabbrini que seguirá sumando minutos tras volver de su grave lesión de rodilla.