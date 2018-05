El técnico confirma el interés del Oviedo por Boateng

Anquela confirmó esta mañana el interés del Real Oviedo por el jugador del Melilla Richard Boateng, con el que las negociaciones, a falta de la firma, están bastante avanzadas.

"Claro, si ya lo sabeís todo, no voy a decir que no. A mi me dice Ángel que hay un futbolista en el Melilla, y como el entrenador es amigo mío a muerte, pues yo llamo y le digo `Manolo ¿este qué tal? Y me dice míster este ha hecho buen año. Vino un poco atontao, pero ha hecho una temporada impresionante y además ha metido 14 goles".