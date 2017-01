Zuckerberg quiere ser presidente

Mark Zuckerberg "for president". Esta es la conclusión a la que han llegado varios analistas y medios norteamericanos tras leer los propósitos para el nuevo año del fundador de Facebook: recorrer Estados Unidos para conocer los problemas del pueblo. A esta publicación que el propio Zuckerberg colgó en su muro se suman otras declaraciones y documentos que apuntan hacia un posible desembarco en política.

En coche y con su esposa. Así pretende Zuckerberg hacer su gira por EE UU. Explica que se detendrán en ciudades pequeñas y universidades, visitarán las oficinas de Facebook en todo el país y conocerán lugares recomendados por los seguidores. "Después de un fin de año tumultuoso, mi esperanza con este desafío es poder salir y hablar con más personas sobre cómo viven, cómo trabajan y qué piensan del futuro". Así lo expresaba Zuckerberg en su muro de Facebook el día 3 de enero. Un texto en el que también reflexiona sobre cómo la tecnología y la globalización han beneficiado a muchas personas pero le han hecho la vida más difícil a otras. "Es necesario que encontremos la forma de cambiar las reglas del juego para que funcione para todo el mundo". Unas cuantas frases bastaron para saltar todas las alarmas. Según la periodista del diario The Guardian, Olivia Solon, son claros indicios de que el CEO de Facebook tiene intención de hacer carrera política. Además, esta publicación no es la única. Unos documentos confidenciales desclasificados en una demanda judicial revelaron que el presidente de Facebook y dos miembros del consejo habían discutido sobre cómo compaginar la dirección de la empresa y preparar su salto a la política. La guinda del pastel la pone su felicitación en familia el día de Navidad por la que muchos seguidores no tardaron en preguntarle debido a que siempre se ha declarado ateo. Zuckerberg respondió que ahora la religión es muy importante para él. Los medios americanos interpretan que quizá es consciente de que ser creyente es algo muy valorado entre el electorado norteamericano. Todo esto sucede tras unas turbulentas elecciones en Estados Unidos en las que Facebook fue atacado por no detener la difusión de noticias faltas en plena campaña que pudieron favorecer la victoria de Donald Trump. Algo que la red social ha desmentido y trabaja para ponerle remedio.

Mientras Zuckerberg prepara su particular "road trip", Facebook no deja de innovar. Desde esta semana la red social ya puede operar en España como entidad de dinero electrónico. Los usuarios pueden enviar y recibir dinero a través de la plataforma. Por otro lado, su apuesta por el vídeo no tiene límites. La compañía trabaja en mejorar las retransmisiones en directo, ha introducido los chats de vídeo en grupo y se lanza a la creación de contenido propio, al más puro estilo Netflix. Según informa el portal tecnológico Recode, la compañía se encuentra en conversaciones con estudios de televisión y productores para llevar a cabo este proyecto. Si finalmente se ven cumplidos los propósitos de año nuevo del gigante tecnológico tendremos Facebook hasta en la sopa.