Ridley Scott rueda la historia del secuestro de Paul Getty III con Kevin Spacey

El cineasta Ridley Scott graba en Roma la historia del secuestro de Paul Getty III, nieto del multimillonario petrolero estadounidense, con un reparto compuesto por Kevin Spacey, Charlie Plummer o Michelle Williams.

El director de "Alien" o "Blade Runner" rodó escenas nocturnas en la céntrica plaza Navona de Roma, ambientada en la década de 1970 y donde se aparcaron alrededor de 40 coches propios de aquella época. "All the Money in the World" narra la historia de Getty III, secuestrado en la plaza Farnese de la ciudad el 10 de julio de 1973 a los 17 años y por el que sus raptores reclamaron un rescate multimillonario. Para ello enviaron a un diario romano la oreja amputada del muchacho en noviembre de ese mismo año y días más tarde una serie de fotografías en las que aparecía el joven sin la oreja.