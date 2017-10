Mara Torres vuelve a la novela aunque pensó que nunca más volvería a escribir

Tras ser finalista del Premio Planeta en 2012, la periodista Mara Torres pensó que no iba a escribir "nunca más" pero, tras un parón de dos años, comenzó de nuevo y regresa ahora a la novela con "Los días felices", una obra sobre sentimientos en la que ha prescindido a propósito de la política.

Su trabajo es el periodismo desde hace 25 años, recuerda Mara Torres (Madrid, 1974), presentadora de La 2 Noticias, y asegura que la escritura le sirve para evadirse de su cotidianeidad.

Por ello, no hay ninguna alusión a la política en su segunda novela, "Los días felices", editada por Planeta, un tema que ha evitado a propósito porque no aportaba nada a la historia que quería contar, ha explicado hoy la autora en un encuentro con periodistas.

Su novela relata la vida de Miguel el día que cumple 40 años y la llamada que recibe de Claudia, a la que conoció en esa misma fecha hace 20 años y de la que ha estado enamorado desde entonces.

Torres recorre la trayectoria de este personaje a partir del día de su cumpleaños cada cinco años, desde los 20 hasta los actuales 40, contada a través de las jornadas en las que cumplirá 25, 30, 35 y 40 años.

Una etapa elegida por la escritora porque es la más cambiante de la vida de las personas y en la que se transforman los escenarios vitales, los emocionales, los sentimentales y los familiares.

Al igual que ella se ha evadido con la escritura de la novela, su objetivo es que el lector pueda "desconectar y pasar un buen rato", con el convencimiento de que encontrará conexiones con su propia vida porque es muy fácil, dice, "que encuentre paralelismos" con la historia que cuenta.

El título de la novela, explica, no significa que hable de la felicidad pero tampoco de la infelicidad y considera que "lo que hay que enfrentar a los días felices es con los días de ausencia de dicha".

En "Los días felices" hay guiños a la poesía, un género al que Mara Torres siempre recurre cuando necesita "algo de sosiego": "la poesía me ha ayudado mucho, me ha salvado la vida, metafóricamente hablando", sostiene.

El protagonista es un hombre inseguro, una persona normal, "no es un héroe ni un antihéroe" que expresa un inconformismo "innato al ser humano", indica la escritora, que asegura que aunque hay una historia de amor platónico a lo largo de la novela, "el peso definitivo es el de una historia de amistad".