Fernando Franco retrata a una pareja en un "momento convulso" en la cinta "Morir"

El director Fernando Franco estrena su segundo largometraje, Morir, un retrato de una pareja "en un momento convulso" protagonizado por los actores Marián Álvarez y Andrés Gertrudix.

Según ha explicado el director en declaraciones a Europa Press, esta película, proyección especial dentro de la Sección Oficial de la pasada edición del Festival de San Sebastián, está basada en la novela homónima de Arthur Schnitzler, de la que mantiene el título y el espíritu, aunque se aleja en la trama.

La historia se centra en Luis (Gertrúdix) y Marta (Álvarez), una pareja que afronta las consecuencias de la enfermedad y el "cataclismo" que supone en su relación. El suyo, según ha matizado Franco, no es un noviazgo "de película" y el espectador no cuenta con mucha información ni "antecedentes", sino que solo asiste a una "fisura" y a los problemas que están "latentes" entre ellos.

Franco ha destacado que buscar una situación dolorosa "no ha sido algo deliberado", pero sí lo ha sido la búsqueda de temas que están "debajo de la alfombra" y que "no se miran frontalmente". "Me interesaba no tanto el papel de quien sufre la enfermedad sino de quien le acompaña y que lo acaba contaminando un poco todo", ha dicho.

Lo más duro desde su faceta de director no fue tanto el rodaje, en el que uno está pendiente del proceso creativo, sino la preparación de los personajes, en el que más se documentó y buscó información, por lo que estuvo cerca del asunto.

Además, ha indicado que el material que tocan es "muy sensible", por lo que su intención era hacerlo "desde el respeto, el rigor y la coherencia", sin caer en "territorios de pornografía emocional o melodrama fácil", aunque ha admitido que uno "nunca sabe hasta qué punto lo logra".

Los actores Marián Álvarez -que protagonizó "La herida", ópera prima de Franco- y Andrés Gertrúdix son pareja en la vida real, algo que de manera "ingenua" pensó que podría ser una "ventaja" y que, sin embargo, se convierte en lo contrario, puesto que su relación es muy diferente a la que retrata en la pantalla.

Por ello, se vieron obligados a realizar un "camino de reconstrucción, ir a la inversa y quitar cosa que tienen como pareja", en lugar de "aprovechar" la base. No obstante, no prescindió de la manera en la que los intérpretes se "miran, se tocan y se hablan", porque supone una "materia prima" que hay que aprovechar y que "juega a su favor".

En cuanto al título, Franco (Goya a Mejor dirección novel en 2014 por "La herida") ha señalado que "Morir" supone una "puerta de entrada a una sala" y una "herramienta" también para entender una película que, además, considera que "es honesta".