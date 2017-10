Monteverdi para abrir la temporada musical

El director de orquesta español Pablo Heras Casado y el coro, solistas y agrupación instrumental "Balthasar-Neumann" inauguran esta tarde, a las 20.00 horas, la nueva temporada de "Los conciertos del Auditorio" de Oviedo. La actuación de hoy consistirá en un monográfico dedicado a la figura del compositor italiano Claudio Monteverdi, del que se celebra este año el 450.º aniversario de su nacimiento.

Oviedo se suma así a los homenajes que se están celebrando en toda Europa en torno a uno de los autores cumbre del Renacimiento y el Barroco en música. "Estamos trabajando en la grabación completa de la 'Selva morale e spirituale', que verá la luz en unos meses", comenta el director Pablo Heras Casado. "No obstante, a Oviedo llevaremos una selección de las partes más sinfónicas, las que requieren mayor número de intérpretes de esta obra de Monteverdi, que en su totalidad serían unas tres horas de música". Heras Casado explica que la idea de llevar a cabo una empresa tan ambiciosa como ésta fue suya, cuando decidió presentar el proyecto ante el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). "Éste es el repertorio con el que comenzó mi carrera. La primera agrupación que pude dirigir en mi Granada natal fue precisamente con este tipo de música barroca", asegura, "un repertorio al que siempre he estado muy ligado". El hecho de contar con el "Balthasar-Neumann" para la gira que llevan haciendo por diversas ciudades de Europa este año se debe a la experiencia que esta agrupación tiene a la hora de interpretar esta música. Heras Casado, quien fuera nombrado "Director del año" por Musical América, explica que "llevamos a cabo una importante labor de estudio de 'La selva morale e spirituale', tanto a nivel interpretativo como musicológico, ya que gran parte de la música no determina qué instrumentos deber tocar en cada momento. Para solucionarlo, hay que conocer muy bien el estilo y la propia música".