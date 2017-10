Juan Habichuela Nieto: "El flamenco nunca puede desaparecer"

El guitarrista español Juan Torres Fajardo, conocido artísticamente como Juan Habichuela Nieto e integrante de una de las dinastías más longevas del flamenco, afirmó que este género musical "nunca puede desaparecer".

"El flamenco nunca puede desaparecer. Es una manera de liberación para Andalucía, para España, para llevarla a todas partes del mundo", explicó en una entrevista concedida a Efe en Miami (Estados Unidos) con motivo de sus próximos conciertos en esa ciudad y en Nueva York, presentando su último disco, "Sentimientos de mi ser".

El nieto de Juan Carmona Carmona (Juan Habichuela), quien le entregó públicamente su guitarra en un gesto de reconocimiento de continuidad con su linaje, dijo que el flamenco cuenta con alegría y con pena, por lo que es "el método más eficaz para percibir esos sentimientos".

Al hablar de su última producción, Habichuela Nieto confesó que "ha sido un disco duro", pues incluye sendos homenajes póstumos al maestro Paco de Lucía, fallecido en 2014, y a su abuelo, con quien mantenía una estrecha relación y que también desapareció en 2016.

"Mi abuelo me tocaba por teléfono, y yo le tocaba por teléfono. Ya ni hacía falta estar juntos. Una llamada a tiempo te salvaba un concierto", aseguró el guitarrista de 28 años, que ha acompañado a los grandes del cante flamenco.

En el disco incluyó una pieza de Juan Habichuela, grabada en 2008 en Granada, la ciudad natal de la dinastía.

"Tenerla ahí conmigo es como un abrazo de esos que te llenan de alegría", indicó el guitarrista, quien rememoró con ternura esos "ensayos por teléfono", que, dice, ellos pusieron de moda.

En cuanto a su relación con Francisco Sánchez Gómez, quien se hizo legendario como Paco de Lucía, Habichuela Nieto contó el orgullo con que recibió elogios de alguien a quien considera el dios de la guitarra hace seis años en Mallorca.

"Trabájala más, que es una cosa bonita", recuerda que le dijo el gaditano sobre un estribillo de rumba que tocó durante el concierto.

"Cogí entonces a dos músicos de él, Jorge Pardo y Carles Benavent, y le dimos el abrazo a Paco", recordó.

El sencillo "Con nuestro corazón a Paco de Lucía" es uno de los diez de su segunda producción, antecedida por "Mi alma a solas" (2014).

Ganador del Bordón de Oro de La Unión (Murcia), Habichuela Nieto representa la quinta saga de una generación de artistas de flamenco, la que procede de "Habichuela el Viejo", que brilló con su abuelo Juan Habichuela, y sigue hoy con Pepe Habichuela, Josemi Carmona y Juan Carmona.

El intérprete reveló que guarda como una "reliquia" la última guitarra que le regaló su abuelo, que solo saca para "cosas muy sutiles", como acompañar a la cantaora Estrella Morente, hija del mítico cantaor Enrique Morente, con quien Habichuela Nieto se presentó con 15 años en Nueva York.

Reconoció que, al igual que le ocurre con las mujeres, él no quiere soltar de sus brazos las guitarras, y por eso sus jornadas de ensayos se prolongan hasta diez horas cuando no tiene conciertos o entrevistas.

"La guitarra se convierte en tu mujer; si no le das cariño, amor, no te quiere", expresó.

Tras presentar en Madrid su último trabajo, llega a Miami, ciudad que se le había antojado como "un jamón bueno, un queso bueno", desde que en 2015 logró un lleno total en su primer concierto en Florida. EFE