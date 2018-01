El fútbol asturiano lamenta la pérdida de "un profundo conocedor del deporte regional"

Quini, exjugador del Sporting, el Barcelona y la Selección Española: "Julio era una persona cercana, que transmitía normalidad en este mundo del fútbol. Un hombre atento, con el que era fácil llevarse bien. Un periodista diferente, con el que era fácil hablar. Todo el mundo leía sus artículos".

Joaquín, exjugador del Spoting y presidente de la asociación de veteranos del club: "Lamento la pérdida de un gran profesional que disfrutaba con lo que hacía. Un periodista capaz de escribir con mucho humor y llenar sus textos de ironía. Todos lo echábamos de menos, y cuando no salía su artículo porque siempre estábamos pendientes de lo que iba a decir Julio. Una cualidad suya es que era capaz de sintetizar en dos frases un gran comentario. Siempre fue muy cercano con todos los jugadores del Sporting, mientas jugaron al fútbol y después, con un trato exquisito. Tenía la suerte de verlo a menudo y siempre se paraba a interesarse por algún compañero. Era alguien muy especial".

Iñaki Churruca, exjugador del Sporting, del Athletic y de la Selección: "Era un sportinguista que nos trataba muy bien a todos los futbolistas, nos dispensó siempre un trato exquisito, era una persona afable, que vivía su profesión, el fútbol y el Sporting con gran pasión".

Luis Mitre, exdirectivo del Sporting y empresario: "Me he emocionado. Lo conocí en la época de Pasiego, era un gran periodista y un gran señor. Un gran amigo. Lo quería mucho y tenía pendiente una comida con él cuando mejorase un poco".

David Mata, gerente del Real Oviedo: "Es una pérdida irreparable para el periodismo. Se va uno de los artífices del auge de los periódicos en las últimas décadas. Era un periodista con buena pluma, profundo conocedor no sólo del deporte asturiano sino de otros géneros de la comunicación. Trabajó con mi padre, siempre me decía que Julio Puente era uno de los periodistas de cuna que estaba siempre al pie de la noticia. Un referente. Un periodista de raza, de los de antes, que dejó escuela. Su hijo, Pablo González, sigue los pasos de su padre en la actualidad en el periódico. El Real Oviedo lamenta la triste pérdida de Julio Puente y envía su más sentido pésame a su viuda, Noemí, y a sus hijos Pablo, Noemí y José Julio.

Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: "Me vino a ver cuando me operé y me regaló un libro sobre Rijkaard. Lo recuerdo con cariño, como un gran profesional y una mejor persona. Lo leí siempre, hasta el último artículo. Nos perderemos estas frases tan suyas, como: 'Señoras y señores diputados, esto no es Bélgica'".

Toni Fidalgo, exdirector adjunto de la Liga de Fútbol Profesional: "Somos de la época del periodismo de a pie, en blanco y negro. Hace muchos años que teníamos relación. En estos momentos suena a lugar común decir que fue un maestro, pero él lo era por definición. Nosotros lo llamábamos 'maestrón', por esa actitud suya, sus gestos y su agudísimo sentido del humor. Un tipo grande en todos los sentidos".

Javier Irureta, entrenador de fútbol: "Le conocí en Oviedo. Era un gran paisano. Luego coincidí en Vigo con él. Era un gran profesional, muy equilibrado. Hablábamos mucho de fútbol, y él lo hacía con mucho sentido".