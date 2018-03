Minorías y mujeres, "notablemente subrepresentadas" en Hollywood

Justo cuando "Black panther" recaudó más de 700 millones en la taquilla global, un estudio de la universidad UCLA insiste en la dura realidad: la mujeres y las minorías están "notablemente subrepresentados" en Hollywood.

"Cinco años de progreso y oportunidades perdidas", publicado el martes, señaló que "tanto en el cine como en la televisión, las mujeres y las minorías se mantenían notablemente subrepresentadas en todos los ámbitos en 2016".

"Informes en esta serie han demostrado repetidamente que los filmes y series de televisión con un elenco adaptado a la diversidad de Estados Unidos tiende a registrar las mayores taquillas y ratings".

"Black Panther" es una prueba de ello: 403,6 millones de dólares en solo 10 días en Estados Unidos y Canadá y más de 700 millones en el mundo, aún sin estrenarse en países como China o Japón, dos de los mayores mercados.

La cinta puso fin a una vieja creencia que películas con actores negros no se vendían bien en el extranjero.

Lo mismo que hizo "Wonder woman" con las mujeres, de modo que los estudios entiendan que pueden ganar grandes cantidades de dinero apostando por proyectos no solo diseñados para hombres blancos.

"La creciente audiencia diversa de Estados Unidos demanda al cine y la televisión contenido con personajes cuyos experiencias se parezcan a las de ellos, que se parezcan a ellos, con los que se puedan relacionar".

"Aún hay un largo camino por delante antes que las mujeres o las personas de color consigan representación proporcional entre los actores de televisión y cine, pero al menos la tendencia apunta en la dirección correcta".

El estudio, dirigido por Darnell Hunt del Centro Ralph J. Bunche Center para estudio afroamericanos de UCLA, destaca que la misma escasa diversidad aplica trascámaras: directores, productores...

Según el estudio, las minorías -negros, latinos, asiáticos...- continúan poco representadas en papeles protagónicos de cine (13,9%) o televisión (18,7%), dirección de películas (12,6%), guionistas (8,1%).

Las mujeres también: 6,9% dirigieron películas y 31,2% tuvieron papeles protagónicos en cine y 35,7% en TV.

El estudio se basó en el análisis de 200 películas de 2016 y 1.251 programas en TV abierta, cable y servicios streaming.

En 2016, películas con elencos negros tuvieron éxito como "Moonlight", ganadora del Oscar a mejor película, y las nominadas "Fences" y "Talentos ocultos".