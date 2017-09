"Madre!", intriga psicológica que divide las opiniones

Darren Aronofsky ("El cisne negro", "Requiem for a dream") dirige "Madre!", una provocadora película que narra la relación entre un poeta maduro que busca inspiración ( Javier Bardem) y su joven esposa ( Jennifer Lawrence). Sus vidas sufrirán un cambio total e inesperado cuando un desconocido ( Ed Harris) y su mujer ( Michelle Pfeiffer) llaman a su puerta en una gran y aislada mansión en el campo a la que se han retirado. Bardem busca en personas fuera del matrimonio la inspiración necesaria para realizar otra obra.

La crítica se dividió en el festival de Venecia a la hora de opinar sobre este complejo thriller psicológico habitado por imprevisibles personajes rodeados por un cúmulo de sucesos perturbadores dentro de un guión que Aronofsky escribió en solo cinco días. Hubo aplausos y abucheos en un certamen en el que había ganado el León de Oro en 2008 con "El luchador". "Era un personaje completamente diferente a todos los que había hecho antes y me llevó a un lado completamente diferente de mí misma, que no conocía", reconoció Lawrence en Venecia. El director de "Noé" arremete contra la modernidad, abordando de manera simbólica asuntos como el éxito, el amor, la maternidad, la desigualdad, la superpoblación o la explotación del planeta. "Como especie nuestro impacto es peligrosamente insostenible pero seguimos viviendo en un estado de negación de perspectivas. Una mañana me desperté con este sentido de angustia e impotencia y vi esta película surgir como un sueño delirante", asegura Aronofsky.

Bardem asegura que lo dio "todo" a Aranofsky en una película que "es un ejercicio cinematográfico atrevido. Y lo sabíamos todos y lo hemos apoyado. Incansablemente. Le hemos dado todo porque Darren es un director exigente, exigente. Es un tipo tranquilo, sencillo, cariñoso, inteligente, generoso. Y por eso le das todo".