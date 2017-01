Los mejores móviles que llegarán este año 2017

Recién estrenado el 2017, es un buen momento para repasar los principales lanzamientos de teléfonos móviles que nos deparará el año. Aunque las fechas concretas no se conocen, en los próximos doce meses las grandes firmas presentarán nuevas versiones de sus diferentes gamas de smartphones. Entre los modelos estrella, de nuevo se espera que destaquen las apuestas de Samsung y Apple, aunque otras firmas buscarán seguir mejorando para colarse en esa disputa.

Conocer las intenciones de las firmas puede ayudarnos a prever nuestra decisión de compra si estamos pensando en cambiar de terminal o en hacer un regalo a lo largo del año.

LG G6



LG llamó la atención en 2016 con su LG G5 modular, lo que ha generado muchas expectativas para el siguiente modelo. No hay mucha información al respecto, pero se espera que se presente en el Mobile World Congress de febrero en Barcelona. La firma surcoreana podría incorporar a su buque insignia el sistema de carga inalámbrica y un escáner de iris. La pantalla podría ser de 5,2 pulgadas.





iPhone7s o iPhone8

Si hacemos caso a la tradición de Apple, su próximo smartphone podría iPhone7s o iPhone 8 y se lanzará en septiembre. El hecho de que se cumpla una década del lanzamiento del primer iPhone, hace pensar el lanzamiento de un móvil revolucionario. Se prevé que la nueva versión cuente con sistema de carga inalámbrica. Las previsiones hablan de un diseño en vidrio con marco de metal, de la posibilidad de que la pantalla sea OLED, probablemente de 5 pulgadas. El modelo también podría incorporar una cámara dual vertical.

Samsung Galaxy S8

El gran rival del iPhone se renovará probablemente como Samsung Galaxy S8. Su presentación se prevé para el mes de abril. Las informaciones previas hablan de un aparato sin el botón de inicio tradicional, sustituido por sensores de huellas. Se prevén dos modelos con 5,7 y 6,2 pulgadas respectivamente con un marco reducido al mínimo, aunque otras informaciones hablan de tamaños de 5,1y 5,5. Como el iPhone, podría prescindir del puerto para auriculares.

One Plus 4

Aunque en España no es una marca extendida, en 2017 todos esperan mucho del One Plus 4, que llegará equipado con dos cámaras espectaculares, de entre 12 y 16 megapíxeles la frontal y de hasta 21 la trasera. La pantalla será OLED, seguramente de 5,5 pulgadas. El relevo del celebrado One Plus 3 llegará entre mayo y junio.

Huawei P10

Las buenas sensaciones que ha dejado el Huawei P9 también ha alimentado la expectación por el próximo modelo de la firma china, previsiblemente el P10. Respecto a sus características, algunas informaciones hablan de la posibilidad de que incorpore una pantalla curva, aunque otros esperan una estándar de 5,5 pulgadas con resolución QHD. El Huawei P10 tendrá una cámara principal de hasta 12 megapíxeles y una frontal de 8.

HTC 11

HTC regresó en 2016 al escalón de los móviles de alta gama con el HTC 10, con el que la marca mejoró entre otras funcionalidades, la cámara. Ahora se espera que a sus buenas prestaciones y a su elegante diseño pueda añadir nuevas mejoras. Todo apunta a que el modelo de la firma taiwanesa llegue con procesador Snapdragon 835 y 8GB de RAM.

Nokia D1C

Las esperanzas en el resurgimiento de Nokia no se pierden pese a los fallidos intentos de recuperar su posición en el olimpo de los mejores móviles. Para 2017 se espera la llegada del D1C. Será Nokia, pero con Android. Al parecer, tendrá lector de huellas y con dos versiones, una de ello, de mayor categoría. Contará con lector de huellas y podría incorporar una pantalla IPS con resolución FullHD, aunque se desconoce aún su tamaño.