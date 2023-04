- ¿Madruga mucho para llegar a Arriondas a estas horas?.

Voy poniendo la N-634 de la que vengo (risas). Llevo madrugando desde 1990 y, además, soy pescador. El alba es casi un compañero habitual. En cualquier caso, mi profesión está ligada a los horarios extremos. Somos muchos los que entramos muy temprano, salimos muy tarde y comemos a deshora. La salud se lleva mal con los horarios habituales de otras profesiones, pero a todo se acostumbra uno.

- Imagino que los pacientes también madrugan.

Y algunos incluso más que nosotros, debido a las especiales condiciones orográficas y de comunicación de la zona oriental del Principado. Eso, unido a que trabajamos en el servicio que más consultas y más intervenciones realiza anualmente, nos hace ser muy rigurosos con los horarios. O nos organizamos, o el caos.

- Habla en plural

Absolutamente. Somos un equipo humano de 8 personas entre auxiliares, enfermeras y facultativos, y tratamos de funcionar como el engranaje de un reloj suizo. Cada uno con sus conocimientos, habilidades y ámbito de competencias, pero todos dependientes unos de otros. Enfermeras somos mi “compi” Leticia y yo, que nos repartimos labores tanto en consulta como en quirófano. Con las tensiones habituales que produce la presión asistencial, considero que el ambiente de trabajo es muy bueno.

- Y súbitamente, la responsabilidad de la Tesorería.

Hombre, súbitamente, no. La Tesorería llega tras años de denuncia y defensa de unos ideales. La Tesorería, para mí, es la demostración más evidente de que se pueden, y se deben, hacer las cosas de forma diferente a como se hicieron durante décadas.

- ¿Y le dedica mucho tiempo semanalmente?.

Le dedico mucho tiempo diariamente. En Asturias, podemos decir con orgullo que tenemos una Tesorería y un Colegio Profesional al servicio de las Enfermeras 24 horas al día, 7 días por semana y 365 días al año.

- ¿Pero atiende consultas en su horario laboral?

Las consultas se pueden realizar en cualquier momento, porque toda la información está digitalizada y disponible a un click de distancia. Odio el teléfono; si me llamas, es muy probable que no pueda contestarte, pero si mandas un correo electrónico puedes estar seguro de que antes de que finalice el día, tendrás una respuesta.

- ¿Y se reciben muchas consultas?

Muchísimas menos de las que me gustaría. Quiero creer que la gente consulta toda la información que hay en la página web sobre cuentas, presupuestos y ejecuciones, que es muchísima, y encuentra respuestas a las dudas que puedan generarse. Para todo lo demás, siempre hay un canal directo abierto conmigo.

- ¿Y cómo se consigue ese nivel de disponibilidad?

Pues en pleno siglo XXI, de manera muy sencilla. Como te comento, todo lo que hago, absolutamente todo, está digitalizado. Puedo acceder a ello desde cualquier dispositivo en cualquier momento, y eso da una flexibilidad y versatilidad a la que deberíamos acostumbrarnos. La figura de un Tesorero en un despacho, detrás de una mesa, rodeado de papeles y con un almanaque donde apuntar las reuniones o consultas que tiene en el futuro pertenece a otro siglo. Lo mejor de la tecnología no es que exista, sino que estemos en condiciones de utilizarla y ponerla a nuestro servicio.

- ¿Pero tenía usted conocimientos de informática, economía y gestión previos, o ha ido adquiriéndolos con el desempeño del cargo?

Con anterioridad, y durante 8 años del 2004 al 2012, asumí la Tesorería de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica. Comparado con esto, aquello era como una reunión de amigos, pero se hicieron grandes proyectos, hubo reuniones científicas y congresos todos los años. Todo cuesta dinero, y hay que ser extremadamente rigurosos y transparentes con su gestión, sobre todo cuando no es de uno mismo. Ya entonces trabajábamos en equipo con gente de todo el panorama nacional, con lo que las videoconferencias y los archivos compartidos me llegaron mucho antes de que la pandemia los hiciera habituales para mucha gente. Aquella época me dio también la oportunidad de adquirir y aplicar conocimientos de economía que, salvando las distancias, no difieren mucho del ámbito doméstico. Todos tenemos en casa un “proyecto” que cuenta con unos ingresos, unos gastos, un presupuesto y que está sujeto a unas obligaciones. En los tiempos que corren, hay grandes gestores detrás de muchas puertas que, sin duda, podrían hacerlo tan bien o mejor que yo.

Hasta el TSJ nos ha dado la razón hace unas semanas sentenciando que nuestro compañero Sergio Valles era perfectamente lícito para ejercer una Dirección General de Cuidados.

Todos los profesionales estamos, cada vez, más formados para ejercer competencias a muchos niveles. Negarlo, o no querer verlo, va contra nosotros mismos, contra el sistema, contra los pacientes y la sociedad a la que nos debemos y contra el mismo sentido común.

- Centrándonos en la información compartida de cara a la Junta General de Colegiados del próximo día 15 de abril, abruma el nivel de detalle con el que se especifica todo. ¿Es realmente necesario?.

No lo entiendo de otra forma. Incluso hay voces que defienden que es demasiado extenso, pero para mí es la única forma de tener en la cabeza un mapa exacto de por dónde ha venido el dinero y por dónde se ha ido. No hay ninguna corporación, de ningún tipo, que provea una información tan detallada y pormenorizada; y que, además, lo haga de manera mensual.

Lo que presentamos ahora es el resumen de todo el trabajo realizado durante un año para que, el que no haya podido tener la oportunidad de seguirlo mes a mes, lo vea y lo valore en su conjunto.

- Hablamos de mucho dinero.

Hablamos de mucho dinero durante tres ejercicios en los que los ingresos no han hecho más que menguar, merced a la disminución de cuotas, las actividades, ayudas, prestaciones y becas no han hecho más que aumentar, debido al uso racional de los recursos; y el patrimonio del Colegio se ha incrementado hasta el punto de poder invertir casi dos millones de euros en una nueva sede que sea la casa del cuidado y los que cuidamos, y tener más dinero en cuenta que nunca desde que existe la Institución.

- Pues dicho así, suena hasta irreal. ¿Dónde está el truco?

No hay truco. Mucho trabajo y muchas pequeñas decisiones tomadas por una Junta de Gobierno que tiene muy claro que las Enfermeras, bien representadas, tienen un potencial absolutamente infinito.

Hemos tenido una visión muy clara desde el principio y, pese a que los cambios a realizar eran muchos, muy necesarios, a muchos niveles y muy profundos, hemos querido plantearlos de manera paulatina y a lo largo de toda la legislatura.

2020 fue el año del aterrizaje y los cambios estructurales y normativos. Todo ello aderezado con la pandemia que fue otra china en el camino. Todavía hay proyectos en marcha desde entonces, como la redacción y aprobación del nuevo marco estatuario.

2021 fue el año de los cambios conceptuales y en el que decidimos mudarnos a las nuevas instalaciones. No se puede tener un Colegio moderno y adaptado a las necesidades actuales de la profesión en unas instalaciones como las que existían.

2022 ha sido el año del despegue en lo que a actividad se refiere. Hemos logrado cifras nunca antes vistas de participación.

Y 2023 será el año de consolidación y en el que colgaremos el cartel de “Obras”, sin mermar la actividad frenética en la que nos hayamos inmersos.

- ¿Y después?

2024 será, nuevamente, año electoral en el CODEPA. En ese último ejercicio trataremos de que el proyecto que comenzó en 2019 quede encauzado y afianzado de cara al futuro.

- Los presupuestos de cara a 2023 incluyen una bajada de cuotas. Una decisión complicada con los tiempos que corren, imagino.

No, si se observa con perspectiva y detalle la evolución desde 2019. La bajada de cuotas que se propone no es arbitraria ni caprichosa, sino que responde al plan general diseñado. De hecho, ya se hizo una bajada de cuotas en 2021 que se extendió hasta 2022. Y la idea ahora es volver a hacerla en 2023 para que se extienda hasta 2024. El diseño de funcionamiento económico por trimestres y de abril a abril es algo que aprendí en mis años de desempeño profesional en Reino Unido y que reporta innumerables ventajas. Nos obsesiona la idea de que se puede hacer mucho más por la profesión con menos recursos, aliviando los bolsillos de todos. Y el trabajo realizado durante tres ejercicios nos dice, indefectiblemente, que estamos en el camino correcto.

- Y pregunta obligada. ¿Se presentaría a una hipotética reelección?

A lo que seguro que me presentaré, es a exigir a quien venga detrás que mantenga el mismo nivel de detalle en las cuentas, de transparencia en su presentación y de compromiso con las obligaciones del cargo.

- ¿Se define en tres palabras para terminar?

Maniático, metódico y leal.