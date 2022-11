Joaquín Viña, 47 años, candasín y pintor pop que está consiguiendo año a año ampliar su mercado y vender sus obras por distintos países de Europa y también a coleccionistas estadounidenses. Fue también el autor del último cartel de las fiestas del Cristo, donde aparecía una joven "llevando roses y claveles al Cristo", un reflejo del Candás que él quiere, "que innove pero que tenga una juventud fiel a las viejas tradiciones".

"Cuando expuse la primera vez en Candás, en la Casa de Cultura, te hablo del 2002, conocí Alfredo Menéndez, el conocido muralista candasín (fallecido en 2017). Vino a verme a la exposición y me propuso si a ver algún día le echaba un cable para hacer alguna cosilla y yo aluciné porque lo conocía como maestro, pero no como persona. Entonces empecé una amistad con él: le pedía consejos y él me explicaba y yo le ayudaba en algunos de los murales que hizo, a hacer las bases, a extender algún color... Puedo decir que yo pinto con el alma de Alfredo pues me legaron sus pinceles, el carpetón que uso, todos sus materiales. Era un tipo estupendo".

"Hace poco lo hablaba con un buen amigo: ¿sabes lo que me gusta de Candás? Que se renueva continuamente. Si cierra un comercio, al día siguiente abre otro. La gente viene a hacer negocio aquí porque Candás no queda en el quinto pino, es un sitio muy estratégico. Y date cuenta de que en verano tenemos que tener de todo –comercio, restauración– porque en verano estamos completo y eso es vida para Candás. Además, yo creo que los candasinos, por lo menos en mi entorno, somos de comprar aquí, de invertir aquí los sueldos".

"El turismo creció mucho de unos diez años para acá. Eso se nota muchísimo sobre todo en el invierno. Anteriormente no había mucha gente y ahora sí ves. Siguen viniendo excursiones, siguen viniendo turistas. Candás tiene un atractivo que es la conexión con todo el centro de Asturias. Es un sitio muy estratégico, como el caso de Luanco, que estamos al lado de todo".

"En Candás se vive muy bien. Mira lo que te voy a decir: tengo muchas ganas de exponer en Nueva York, de dar el salto, yo vendí piezas en San Francisco, vendimos piezas en Boston, vendimos piezas en lo que es Norteamérica. Pero si me dan ahora mismo un piso en la Quinta Avenida Nueva York, mira lo que te digo, no voy, no voy. Y te voy a decir por qué: el verano aquí es luz, es alegría, luego llega el otoño, la primavera y el invierno y, vale, se apaga un poco. Pero ¿sabes? Lo que hay es una magia y una atmósfera que no me la da nadie... Aquí brotan los sentimientos, hay días grises y plomizos en los que sales a dar un paseo por el paseo marítimo a respirar el aire de la mar y estás ese día bloqueado, no tienes ideas, pero ahí esa magia de repente. Se lo comento muchas veces a Pipo Prendes: Candás tiene ese punto especial".

"Y lo mejor es el carácter de la gente de aquí. Es de lo más simpático, aunque hay otra palabra mejor: célebre. Esti ye un célebre. La gente tiene esa cordialidad y ese humor tan típico tan candasin, que no es ofensivo. Cuando traigo a gente de fuera a Candás salen enamorados. La gente de Candás es así, célebre, te atrapa. Son simpáticos, son campechano, son gente con la que puedes hablar de tú a tú como si los conocieras de toda la vida".

"Me gustaría que este concejo siga manteniendo la tradición aparte de innovando y siguiendo con las nuevas tecnologías, que también lo están haciendo muy bien pues aquí tenemos un centro polivalente que imparte cursos de informática para mayores y clases para adultos, y además tenemos muy buenas conexiones. Pero, aparte de eso, me gustaría que continuase la tradición marinera. Eso es lo que quise reflejar en el cartel que hice este año del Cristo de Candás, una chica joven llevando rosas y claveles al Cristo de Candás como dice la canción. Eso es lo que me gustaría que mantuviese. Un Candás que innove y sea tecnológico, pero donde la juventud continúe con la tradición, con las viejas tradiciones".