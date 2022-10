Ramón Hevia Díaz, de 40 años, es arquitecto e investigador del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA). Es de Pillarno y desde hace cuatro o cinco años, además de seguir con su trabajo de arquitecto y sus colaboraciones con el ICTEA –entre otros proyectos, en la detección de exoplanetas– decidió seguir con el negocio de turismo rural que sus padres habían abierto, Casa Fabián, unos alojamientos a los que acaba de dar un toque estelar con la instalación de un observatorio astronómico que va a complementar su oferta.

"Pues esto del observatorio astronómico salió de la siguiente manera: si mal no recuerdo, en la Semana santa de 2019 hubo un fallo generalizado de cobertura en esta zona. No había ni el 112. Yo tenía gente alojada en las casas rurales y empezaron a protestarme. Y una cosa es que me protesten a mí y otra diferente que lo pongan en sus valoraciones en internet, que eso ya te lastra el negocio. Yo remarco bastante el tema de la digitalización de la zona rural porque mucho se habla del reto demográfico y todo eso, pero si quieren atraer a gente joven o meten medios o que se olviden".

"En aquel momento no había nada de cobertura, pero habitualmente estamos muy mal. Estamos a 5 km de Piedras Blancas y de Avilés a otros 5 kilómetros y la cobertura es muy mala. Aquí donde estoy yo, Movistar está totalmente opaca. Orange casi también. Vodafone llega a justito. Yo tenía una cobertura para mandar emails y whatsapp y, en la cuarentena de la pandemia, cuando había que dar clases online o tenía reuniones de trabajo en la Universidad, no lo soportaba mi línea. Tuve que colocar un router antena de estos y ponerlo 100 metros monte arriba. Hay un cable que va por los árboles, es la única manera de tener internet en condiciones".

"Recapitulando, volvemos atrás. En aquel apagón de telefonía me fui al ayuntamiento. Oye, que llevamos tres semanas con esto apagado y mirad los comentarios que tenemos por internet, que la gente me ha puesto verde. Fui a protestar, a decirles que me estaban hundiendo. Porque traer a gente a zonas que no fuera Llanes o así, no tan turísticas, no es fácil y menos si no ofrece buena cobertura. Hablé con ellos y me dijeron que había unos fondos europeos para desarrollo rural con los que podíamos intentar poner un repetidor de telefonía. Pregunté luego en consejería y me dijeron que eso era entre imposible y una utopía, básicamente. Aparte de que costaba 50.000 euros y yo no iba a poner ese dinero para que las compañías se forren a mi costa. Total, que ahora estamos esperando a que llegue la fibra. Que esta es otra historia, porque hay unos fondos europeos y se supone que tiene que estar hecho en el 2022".

"Bueno, a lo del telescopio. Que me fui a Pravia, sede del programa Leader, a enterarme de qué iban estos fondos y me explicaron que era para el desarrollo rural de cualquier tipo y yo les pregunté, un poco con cara de póker, que si un observatorio astronómico valdría. Y me dijeron que sí, que podía ser viable. Pues nada, me lancé. Era como un sueño y si, además, es un complemento para el turismo rural pues oye, ni tan mal. Quiero usarlo para hacer divulgación de la astronomía y también para uso remoto, para aficionados o para universidades».

«Para hacer el observatorio, que desde fuera es una casina más y que está en una antigua cuadra, tiré un poco de la profesión de arquitecto, de los conocimientos que tengo del instrumental y de otros compañeros del ICTEA para instalar el telescopio, que es el doble de potente del que tiene la Universidad y un poquito más grande que el de la Asociación Omega de Gijón (en el monte Deva). El observatorio está en la segunda planta y en la planta baja despacho profesional y lugar para charlas y talleres".

"A mí la astronomía me gusta de siempre, desde niño. De hecho, hice Física después de acabar la carrera de Arquitectura. Hice primero y segundo, pero no puede seguir a tercero porque el plan Bolonia exige que te matricules el 60% de los créditos y se dan clases por la mañana y prácticas por la tarde y como trabajaba de arquitecto ya no podía".

"Desde hace casi 10 años me contrata Cantur, la Sociedad de Turismo de Cantabria, para ir a los Picos de Europa a dar charlas de astronomía en Áliva. Lo que hago allí es parecido a lo que quiero hacer en Pillarno. Si está nublado algo pues yo les ofrezco una charla de divulgación y si está despejado les enseño las estrellas y los planetas en función de la época del año. Les enseño la Luna, Júpiter, Saturno, los objetos más llamativos, zonas de formación de estrellas o alguna galaxia lejana… También para gente aficionada a la fotografía les enseño a hacer fotografías de estrellas. En eso sí que tengo algunos premios a nivel nacional".

"Quise hacer algo diferente y, sobre todo, también por concienciar a la gente de que si queremos ver las estrellas, hay que proteger los cielos de la contaminación lumínica. Asturias tiene que ser un paraíso natural de día y de noche. En las charlas que doy en los Picos, a la gente le maravilla la cantidad de estrellas que se ven. No vamos a apagar todas las luces de las ciudades, pero sí un control sensato".

"Mirar al cielo se nos va olvidando. Es lo que siempre digo muchas veces, que cuando vas teniendo conciencia de lo que es el Universo te das mucha cuenta de que, al fin y al cabo, la vida nuestra y todos los problemas que tengamos en el día a día son cosas que no van a ningún lado. Al Universo le da igual absolutamente las cosas que nos pasen a nosotros. Esto es una manera de decirse: ¿por qué yo me voy a amargar con esto si pasado mañana la Tierra no va a existir porque el Sol va a morir?. El Universo es la vida imagen de esa famosa frase: ‘No somos nada’. Somos, afortunadamente, una especie que tenemos conciencia, y eso es lo maravilloso de la vida, pero el Universo es implacable. Pensar en todo eso te quita algunos problemas de la vida. Ojalá los quitase todos, pero te ayuda a ver las cosas de otra manera. Lo vas viendo de otra forma".