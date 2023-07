Xosé Ambás , enfermero, estudioso y recopilador de la cultura tradicional y músico. Xosé Antón Fernández Martínez, "Xosé Ambás" ha salvado del olvido un ingente patrimonio inmaterial de cantares tradicionales, que difunde y sigue recopilando con ayuda de Ramsés Ilesies. No hay pueblo de Asturias donde no conozcan a este enfermero que trabaja en el HUCA y que, ahora que va a cumplir los cincuenta, ya él mismo se ha convertido en un tesoro viviente de la cultura asturiana

-Na prensa, na tele, nos medios de comunicación, la xente ponte títulos que nun tienes. Ya, caro, a la xente parez-y que yas tu’l que te pones los títulos. Entós, Eduardín, nun me pongas antropólogu, nin etnógrafu, nin musicólogu, nin historiador, nin folklorista.

-¿Qué pongo entonces?

-Ponme Xosé Ambás, enfermeiru de profesión, estudiosu ya recopilador de la cultura tradicional por pasión ya, por supuestu, músicu tradicional.

Xosé Antón Fernández Martínez, llamado “Xosé Ambás” por el pueblo de Grau donde nació, en la familia quesera de Ca Sanchu, y con los títulos citados anteriormente, es un tesoro regional. Genio y figura. Son incontables los cantares que ha ido recopilando desde los catorce años, recorriendo incansablemente todos los pueblos de Asturias. Un ingente patrimonio inmaterial que salvó del olvido y que sigue difundiendo con ayuda de Ramsés Ilesies, su mano derecha en el Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (ATOAM). Así cuenta Ambás su vida y sus referentes vitales:

“You nací nos setenta. Nací en mayu del setenta y cuatro, faltaba un añu y mediu pa que morriera Pachu. Presumo you cola xente de que me tocóu todavía la dictadura, o sea, presumo de vieyu. Poucu, pero tocóume, eh. Asina que tou rayando’l mediu sieglu”.

“You nací n’esta casa au tas. Esta casa llámase Ca Sanchu, en conceyu Grau. En tolos llugares del conceyu Grau la tradición yá que las casas tengan nombre. Del Centru pal Oriente esa tradición piérdese. N’esta zona todos sabemos de qué casa somos”.

“Ya miou pá yá Sanchu, pero yá José Antonio. Ya miou güelu era José Antoniu Ca Sanchu. Ya you, pa mucha xente d’esti territoriu del suroccidente de Grau, pa la xente d’estos pueblos, sou Sanchín. You, bautizáu, sou José Antonio. En castellanu, como miou pá, como miou güelu. Apellídome Fernández Martínez. Hai un apellidu noble que lu perdí pol camín, Cienfuegos, pero tou mui arguyosu, anque nun reivindico nada los apellidos nobles. Miou buelu maternu llevábalu de segundu”.

“Yá te dixe que, bautizáu, soi José Antonio. Pero pasaos los años, ya metíu cada vez más na reivindicación cultural ya llingüística, llegóu’l tiempu nel que decidí cambiallu ya poner Xosé Antón Fernández Martínez. Ya hai un setor de la población, el mayor, que de magar marchéi pa Uviéu pa estudiar, empecipióu a llamame Ambás, que tamién yá bastante tradicional llamar a la xente pol llugar d’au vienen”.

“Atiende, you cambiéi’l nombre pos igual con 18 años, namás que pude. Las cousas túvelas claras yá de mui rapacín, eh. Tuve mui clara la cultura, la identidá, d’a ú vinía, lo que revindicaba ya lo que me gustaba. Ya you namás que vi qu’eso podía faello, cambiéime a Xosé Antón. Nel ambiente sanitariu tol mundu me llama Xosé o Xose, pero nel mundu de la cultura tradicional, Ambás”.

“Ya en casa, llámanme Jose. Porque foi como me bautizanon. ¿Val? Asina que mira cuántas maneras de llamame pa tan pouca cousa”.

Miou buelu. “Ya you lleguéi a estudiar enfermería a Uviéu. You tenía una tradición familiar que me feixo arimame a la enfermería. Miou buelu, el d’esta casa, José Antonio Ca Sanchu, que foi presu políticu ya taba mui marcáu políticamente, era un home comunista que na posguerra foi presu políticu na cárcel d’Uviéu. Era un home que n’estos pueblos, sin tener formación académica n’enfermería, pero siendo más qu’un curiosu, feixo de praticante. ¿Ya por qué digo que siendo más qu’un curiosu? Porque na tradición había curiosos ya curiosas que casi siguían un métodu tradicional p’atender partos, pa curar a la xente. Miou buelu era un home que nunca pudo estudiar, por falta de medios como tanta xente, pero non por falta d’intelixencia. Pero gustába-y la medicina ya gustába-y el trabayu d’atender ya curar a la xente. Ya entós tenía llibros. Ya era mui bonu atendiendo partos. Pero científicamente, non col métodu tradicional. Él formóuse él”.

“Conservamos la ferramienta, el maletín. Era un home qu’estudiaba por sou cuenta la enfermería, la medicina, lleía muchu. Yera de convinciones comunistas. Miou güelu sí que tenía ideales. Era padre de miou pá, el padre de Sanchu. Miou buelu, col que me criéi, el home de Celestina. Él pa mí foi mui importante na tresmisión d’ideales ya del oficiu de praticante. Por eso tou marcáu pola enfermería. Me parez que muríu’l probe nel 1996. You acabo la carrera en 1995. Tocó-y veme formame ya trabayar un añu de praticante”.

“Fui prácticu, foi una decisión de buscar avíu. D’aquella, enfermería era una carrera curtia de tres años, pero que tenía futuru. La xente salía ya trabayaba. Ya you quería tener un trabayu lluegu pa poder dedícame a lo que más me gustaba, recopilar cantares. Pero fícela teniendo vocación porque la carrera, igual Medicina qu’Enfermería, hai que tener vocación, tien que gustate curar ya atender a la xente”.

Celestina Ca Sanchu. “Home, a la buela Celestina disfrutéila hasta los cuarenta y muchos. Mi buela, cuando muríu tenía 98 años, llevaba-y doce años a miou buelu. Por eso tuve la suerte de tener a la buela tantu tiempu. Foi la meyor amiga que you tuve, la meyor maestra que you tuve, la meyor informante, la que falaba un asturianu perfeutu cien por cien. Pa mí foi fonte d’inspiración, el diccionariu del que chaba mano you siempre. Échola en falta. Pero nun tengo esa sensación de pena, de ‘tenía qu’haber aprovecháu más a mi buela’. ¡Aprovechéila tantu qu’acabóu fartuca de mí! Pero ella taba contenta, a ella prestába-y. Cada vez que venía ya se alcordaba d’algo que-y paecía interesante dicíame: ¿a que nun sabes qu’yá esto?”

“Hai una anécdota… Una vez vienen de la conseyería a vella, nun séi quién sería. Taba miou buela, taba mi ma, que normalmente dicen: “Ya cousa del neñu que lo quier poner n’asturianu, nun somos nosoutros, yá él que gusta-y eso”. Pero mi buela tuvo una esplicación tan bona… Aquella rapaza garróu la etiqueta de Grau ya dixo: ¿Pero cómo ponéis Grau? Ya mi buela, qu’era una llabradora, que nun sabía esplica-y científicamente nin llingüísticamente por qué había que dicir Grau, díxo-y: “Bono, ponemos Grau porque diz el miou nietu que tenemos que ponello como lo dicimos”. Ya dixo ella: “Ya you digo Grau”. Así qu’aquella muyer, Celestina, una llabradora, n’esi momentu atrevióuse a dicillo n’asturianu. Nun dixo: “Ye que falamos mal”. Dixo: “Ye que lo ponemos como lo dicimos”.

Los comienzos de un investigador. “Con 14 años, n’esti pueblu d’Ambás, lo que you tinía era afición pola música tradicional. A mí gustábame la gaita, you quería tocar la gaita. Ya you quería que me cantaran cantares porque you quería tener repertoriu pa la gaita. You dicía: ‘Bulita, cántame cantares’. ¿Qué sabía you lo qu’era archivu nin tradición oral, nin patrimoniu inmaterial? Qu’iba a saber. Nun sabía nada”.

“Esas primeras grabaciones que you faigo son sin métodu, a lo xo. Siempre-yslo digo a esta xente con tanta titulitis, con tantu clasismu, con esa enfermedá qu’inculca la universidá. Porque la universidá, a investigadores como you, investigadores que lo fixenon pola pasión más que pola formación, pero que desarrollanon una formación brutal ya que tan pa dar clase na universidá de muchos telares, nun se nos quier demasiáu. Ya a mí eso duelme. Cuéntote eso porque tou recién salíu d’una historia que me mancóu a esti nivel, precisamente. Una persona dixo: ‘¿Cómo yá qu’anuncian a Ambás como investigador?’ Ya you dixe: ¿Pues dicíime cómo me tenéis qu’anunciar? Eso yá mui dolorosu pa una persona que lleva 30 años recopilando patrimoniu inmaterial, que yá fonte d’información pa una pila d’estudiantes d’una pila de carreras que pican a la nuesa puerta”.

“You na universidá tamién tuve. La universidá, la que me formóu en folclor, n’antropoloxía, en cultura tradicional, au you tuve tantos profesores qu’iba llevame tiempu dicítelos, fonon cientos de muyeres ya de paisanos que me tresmitienon esos conocimientos qu’outra xente con más formación que you sigue buscando n’esos llibros míticos publicaos va cien años: Aurelio del Llano, el cancioneru de Martínez Torner. Cuando muncha xente ta na biblioteca faendo’l refritu del refritu. Pero hai una realidá ahí fuera. Hai un patrimoniu oral vivu qu’hai que recoyer. N’esti tiempu”.

La trasmisión. “Cuando era un rapacín, ya you nun tenía nin métodu nin nada, lo que buscaba era cantares porque you quería tocar la gaita. Un rapaz de 14 de años que taba n’esti pueblu tovía, que baxaba a Grau al institutu. Ya pasaos los años paséi a Uviéu a estudiar la carrera d’Enfermería. Ahí yá yá au you me pongo en comunicación con outra xente, au conozo más mundu. Por eso yá tan importante abrir la cabeza, viaxar, conocer xente. Entós you, col pasu’l tiempu, yá cuando m’entero de qu’eso que you taba fayendo era recoer patrimoniu. Amás you víalo sin que naide me lo dixera. You vía perfetamente que las muyeres qu’a mí me cantaban ya me contaban eran vieyas que desapaicían. Dime cuenta qu’esa llabor era importante porque si nun se recopilaba, si nun se grababa, iban a desapaicer”.

“Ya you vía qu’esi patrimoniu que sabían las vieyas nun lo sabían los fíos ou las fías. Ou sabían poucu. Ya foi au me di cuenta de qu’esa tresmisión taba partida. Ahí yá au entra’l papel del recopilador. Porque si la tresmisión oral siguiera viva… ¿pa qu’iba tar you? Eso ta paráu. ¿Quién escucha un cantar de los buelos?, ¿quién atiende pa un cuentu?, ¿au tán los buelos agora?, ¿a ú tán las familias troncales au nos criamos tres xeneraciones como me criéi you?”

“Siempre que dou conferencias ou esplico, digo esto: ‘Todos tenéis un patrimoniu de casa. ¿A que sabéis algún dichu de la buela?’. Entós, el que más ya’l que menos, sabe algo del buelu ou de la buela. Pero’l tiempu pasóu. Vou faer 50 años. El mundu rural foi a menos, la familia troncal ta n’extinción. Los buelos tán en residencias. Los nietos ven poucu a los buelos. Hai tele, hai internet, hai Instagram, hai Facebook. ¿Quién escucha a un buelu contar un romance de siete minutos?”

Un apache. “Los buelos eran importantísimos na tresmisión d’esa cultura tradicional. Miou buelu díxome cómo se llamaban los páxaros, los árboles. Díxome que los güevos d’esti nial eran pintos ya d’esti color porque eran de tordu. Estos outros de cerrica. Ya esti refrán pa sacar una xiblata. Ou esti outru qu’hai que dicir cuando canta’l cuquiellu: ‘Cuquiellín del rei, paliquín d’escoba, ¿cuántos años faltan pa la miou boda?’ Esi patrimoniu oral nun foi’l qu’Ambás foi a recopilar, foi’l qu’Ambás mamóu. You tengo un patrimoniu de casa que vien comigu. Criéime n’esi mundu, nun me criéi nun mundu urbanu. Ambás yá de los poucos investigadores que nun vien d’esi mundu urbanu. Ya esto sí tienes que recalcallo, que vien del pueblu. Ambás nun investiga los apaches. Yá qu’Ambás yá un apache” [risas].

Las señas de identidad. “Esti trabayu míu val, primeiru, pa nun perder las señas d’identidá que nos definen como pueblu. Porque you tamién puedo dicir: ¿pa qué you sigo falando como falo si los políticos odian esta llingua, si hai una guerra, si la tán politizando? Yá, pero resístome a perder la identidá na que me criéi. Más cuando se m’inculcóu ya se m’educóu pa que la rechazara. Inculcóuseme pa esto: ‘Hay que marchar d’eiquí’, ‘esto nun val pa nada, nin’, ‘Somos analfabetos’, ‘Nun falamos, lladramos’. Esa frase parezme desgarradora. Cuando me dicían las muyeres d’eiquí: ‘Home por dios, qué vamos a dicir nosoutras si nun sabemos falar. Nosoutras lladramos’. Comparaban la nuesa llingua col lladrar d’un perru. Tenían a mengua lo sou, porque desde fuera-ys fixeran tenella a mengua porque se rían, porque cuando iban a tal sitiu mirábanlas ya dicían: ‘Sabe Dios de qué braña son esa xente’.

You esto túvelo en casa. ¿Cuntáis qu’en miou casa-ys prestaba que you siguiera falando como ellos? Non. Dicíanme: ‘Nun faigas la comedia, por dios. A los médicos nun-ys fales asina que van rise de ti’, ‘Fala bien, eh, que nun se rían de ti como se rienon de nosoutros’. ¿Por qué ta vacíu’l mundu rural? Coño, porque formáronnos pa marchar, qué tristeza, pa despreciar lo propiu. Naide nos formóu pa quedar. Pero you, como tou a la contra, nun me fixenon odiar lo miou, fixénonme sintir arguyu”.

Bulita, fala como falamos. “Entós esto vien a colación de que you, na escuela, en Grau tuve suerte. Tuve un profesoráu que punxénonme en valir el mundu rural. Siempre lo cuento. Ya fiximos como salidas de campu polos pueblos. Non col tema llingüísticu. Pero sí col mundu rural. Vou contate una anécdota. Primeiros de los años 80. Ponte que tuviera once añinos. Grabamos a miou buela filando. Bulita sacóu las escardas ya púnxose a filar, you taba arguyosu de mi buela. Tenía un arguyu, dios, de ver a mi buela… arguyu del mundu rural, de lo qu’éramos. Nun me daba vergüenza, non. Entós tábamos allí filando ya mi buela, como eran maestros, tenía prexuíciu llingüísticu. Ya mi buela dixo esto: ‘Bueno, ahora cogemos la lana y entonces damos así para hacer el hilo”, ya you era como ver a miou buela falando en chino. Ya d’aquella nun sabía mui bien por quéi. Como la sentí rara, na grabación oíaseme dicir: ‘Bulita, tu dilo como lo dicimos’. You nun sabía nin de llingua nin de nada. You era inconsciente, pero vi que mi buela cambiaba aquellu ya qu’era como ortopédicu. You ehí dime cuenta de que taba pasando algo. Siendo un guah.e”.

Autoodio. “You pienso que la identidá d’unu faite apreciar la identidá de tolos pueblos del mundu. Ya you pienso que nun tenía que tar politizáu. Atención, en Galicia, el PP fala galego, nun tienen problema. ¿Por qué la derecha asturiana, ya parte de la izquierda, una parte del PSOE tamién, tienen problema col idioma? Yá l’autoodiu del pueblu asturianu. Hai un autoodiu que nos mata, negamos la realidá. Dícente: ‘¿D’ú sacas eso?, ‘Tas inventándolo’, ‘En cada llau fálase diferente’. ¡Claro, tolos idiomas tienen variantes llingüísticas! ¿Ou pensáis que’l castellanu ye igual en Murcia qu’en La Rioja? Tou yá buscar un problema. Somos un pueblu grandón fuera de Payares, pero mui autodestructivu. Dame una pena…

“Siéntome queríu pol pueblu asturianu. Siento que’l trabayu que fixe valórase, siéntome profeta na tierra. Pero siéntome en minoría con outros planteamientos ideolóxicos, como’l querese más, como’l sentir arguyu de la llingua de casa. De tantas cousas. Dame pena que tengamos una cultura cachopera. Qu’agora pensamos que’l cachopu ye una seña d’indentidá. O sea, tenemos una gastronomía espectacular ya exportamos el cachopu como seña d’identidá. Yá terrible”.

No para guardar, para difundir. “Esi patrimonio que you rescato nun yá pa guardalo nun caxón. Yá pa difundillu. Yá materia prima agora pa tanta xente que ta trabayando cola música tradicional d’Asturies, desde la manera más purista a la más vanguardista. Xente como L-R o Rodrigo Cuevas. Nesti momentu, la tresmisión faémosla you ya’l miou compañeiru Ramsés Ilesies. De magar tamos xuntos, del 2005 p’acá ye la mano derecha del Archivu. El recopilador, l'organizador comigo d’esti patrimoniu, que yá de los mayores d’Asturies ya de los mayores de la Península igual tamién. Tamos na TPA faciendo’l programa “Siguir en Camín”, damos charlas, conferencias, hai material en Youtube… Ramsés tien más de 200 alumnos de pandereta en Cangas del Narcea, Uviéu, Xixón, Avilés… Esti yá un archivu vivu que sigue en construcción”.