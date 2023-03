"En todo Siero, no sólo en Lugones, también en la Pola, hay mucha afición por el ciclismo. Cuando era pequeña había más carreras en el occidente de Asturias, pero luego se fue perdiendo y ahora están saliendo más ciclistas de Siero. No sé por qué es, pero es verdad que tenemos buen terreno para entrenar. Tenemos llanura, pero también tenemos cerca los puertos largos. Y los puertos cortos, porque repechos tenemos por todos los lados. Tampoco tenemos excesivo tráfico. Entonces es una buena zona para andar en bici. Quizá todas esta afición tenga que ver con la orografía".

"Empecé con la bici con seis años, aquí, en el colegio de Viella. Venían dos monitores a hacernos ciclismo como actividad extraescolar. Y como íbamos muchos del pueblo se creó la Escuela de Ciclismo de Viella. Nos federamos. Estuve en la Escuela de Ciclismo de Viella hasta 2013. Hice toda la etapa hasta cadetes y juveniles, luego cuando pasé a Sub-23, di el paso a un equipo vasco que ya me permitía salir al extranjero a competir. En el Movistar llevo cinco años".

"Fueron años muy buenos en la Escuela de Ciclismo de Viella. Coincidía con toda la gente que iba conmigo al colegio y, cuando eres pequeño, al final es como un juego. Teníamos carreras los fines de semana y muchas carreras eran en el Occidente de Asturias. Entonces parábamos en la playa a comer el bocadillo. Y era muy común dar trofeos a todos los participantes. Así que todo el mundo llevaba su trofeo y su bollo preñao".

"Empecé con este deporte porque mi hermana Lucía hacía ciclismo y yo iba detrás. Yo también hacía natación. Estaba federada. Lo compaginé con el ciclismo hasta los 13 años. Entrenaba en natación cuatro días: lunes miércoles, viernes y sábados. El ciclismo solo martes y jueves. No tenía tiempo para todo. Elegí quedarme con la bici y hasta ahora".

"Elegí el ciclismo porque la natación se hace un espacio cerrado y a mí me gustaba más el deporte al aire libre. Con 14 años o así ya empiezas poco a poco salir por la carretera y es cuando sientes un poco más de libertad. Es verdad que entrenas muchas horas y tienes el hándicap de la climatología, sobre todo en Asturias, donde no siempre hace sol. Si que te toca salir cuando llueve y hace frío esos días te preguntas por qué no me habré quedado con la natación. Estaba más a gusto en el agua caliente".

"Mi madre es enfermera y mi padre trabajó primero como albañil y luego en una fábrica de muebles. Mi hermana es fisio. Cuando estaba en bachiller y tenía la duda entre estudiar Medicina, Química o Biotecnología. Pero a los que estábamos interesados en Medicina nos llevaron a un hospital antes de realizar la Selectividad para que hubiéramos un poco cómo era. Entramos también en alguna operación sencilla, para ver el ambiente de quirófano y así. Puf. Me mareé. El ambiente del hospital no me gustó mucho. Y ahí dije: para médico creo que no sirvo. Me metí en Biotecnología en la Universidad de Oviedo".

"Fue justo acabar la carrera en junio y en agosto me llamaron de Movistar. Fue un cambio muy grande. Antes de entrar en Movistar compaginaba el ciclismo con la Universidad. En Biotecnología tenía muchas horas de práctica y aparte las clases. Hasta que acababa el curso era hacer un puzzle: si al terminar una clase teníamos horas dos horas libres antes de ir a prácticas cogía la bici o iba al gimnasio. No descansaba. Saqué la carrera año a año pero, uf, me costó. Yo era de las que no me perdía una carrera. Si tenía examen iba a la carrera, pero preparaba el examen en el viaje, con una linterna, estudiando como podía. Cuando acabé la carrera noté mucho el cambio de poder descansar. Podía entrenar más horas y no era todo tan acelerado. Podía entrenar y luego llegar a casa y sentarme en el sofá. Era algo que nunca había experimentado".

"El ciclismo femenino vivió muchos cambios a partir de 2018-2019. Ahí se creó el equipo de Movistar, el Trek, el Jumbo, ahí los equipos profesionalizaron mucho las condiciones de las corredoras. Y los salarios mejoraron mucho. También se fueron creando más carreras. Antes teníamos la temporada de clásicas como el Tour de Flandes. Teníamos casi todas, aunque hace unos años faltaba París-Roubaix, de la que se hicieron ya dos ediciones. También se creó el Tour de Francia femenino, teníamos el Giro y la Vuelta a España, que eran tres etapas y el año pasado ya fueron cinco. Los equipos ya están más profesionalizados y el nivel de las corredoras ya está aumentando. Se aprovecha la infraestructura de la televisión y el público para retransmitirlas después de las pruebas masculinas. Así, gente estaba acostumbrada a ver el final del Tour de Francia masculino a las cinco se enganchó y se quedó a ver el Tour de Francia femenino".

"Influyó mucho la incorporación de la televisión. Antes era imposible ver una carrera femenina por la tele, solo veías los mundiales. Ahora todas las carreras del calendario World Tour se retransmiten. Eso también atrae a los sponsors y hace que en los últimos cuatro o cinco años, haya crecido mucho el ciclismo femenino".

"Todavía hay diferencias en la mentalidad de la gente pero, como está pasando con el fútbol, que cada vez retransmiten más partidos femenino, cada vez retransmiten más carreras de ciclismo femenino y la gente empezará a valorarlo por igual. Antes no conocías el nombre de ninguna ciclista femenina y ahora a la gente ya le va sonando alguno porque lo ve en la televisión".

"También se va reduciendo la diferencia en los salarios y en los premios de las carreras, que en algunos casos eran diez veces inferiores. Ahora ya se van igualando. En el Tour o el Giro hay muy buenos premios. Y los salarios poco a poco. El World Tour se estableció un salario mínimo porque antes no había y crearon un plan para que cada año ese salario mínimo vaya equiparándose y que en 2025, si no me equivoco, sea igual con los de un equipo masculino. Todo esto va unido a que la repercusión que tienen las carreras masculinas, que aun es mucho mayor que las nuestras. Yo creo que en ese sentido el ciclismo femenino irá creciendo".

"Yo nunca me sentí discriminada en las competiciones pero sí que es verdad que en el mundo de la carretera, a lo mejor, cuando adelantabas a algún cicloturista igual por ser chica intentaba volver a adelantarte y esas cosas. Pero, bueno, eso va un poco con la personalidad de la cada uno y lo que te piques".