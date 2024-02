Marcos Líndez, al PP: "Les tiene que fastidiar que nos hayamos rebelado por el lobo"

La portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, se quejó ante el Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, por lo que a su juicio suele hacer éste: no responder a las preguntas. «Los ganaderos no pueden esperar más mientras ustedes solucionan los problemas en Bruselas. La clave está en que los socialistas europeos voten y legislen a favor del sector primario, que escuchen a sus integrantes», reprochó López, quien preguntó a Marcos por la tramitación del polémico cuaderno digital y por su opinión y medidas respecto al cierre de 64 explotaciones lácteas en Asturias el año pasado. «Evidentemente no me parece una buena noticia», asumió el Consejero. Pero dicho esto, entró a la carga, pues Marcelino Marcos acudió a la comisión pertrechado con datos de otras comunidades vecinas sobre su sector lácteo para advertir a la diputada de Vox que el cierre de explotaciones no solo depende de si se las apoya o no. «Asturias perdió un 5,33% de sus explotaciones de leche, una tasa menor que la que se registró en Castilla y León, con un 8,81%, o Cantabria, con 6,41%, o Galicia, 6,02%. «Si ustedes consideran que pueden gestionar de otra manera, demuéstrenlo. En Castilla y León, ya ve, al final la realidad les pone en su sitio», espetó a la portavoz de Vox.Por su parte, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, preguntó al Consejero por el estado de los 8 puntos del acuerdo con URA y USAGA el pasado 9 de febrero que puso fin a la gran tractorada en Oviedo. «Más allá de respuestas genéricas, debería concretar», pidió Pumares. Marcos concretó el estado de cada punto. Entre ellos, la convocatoria de las tan esperadas elecciones al Consejo Agrario: «Está ya firmado el inicio del procedimiento para el decreto de convocatoria».