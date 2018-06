La promoción de LA NUEVA ESPAÑA y masymas sigue repartiendo alegrías

Tras su victoria del miércoles ante Irán, parece que la selección española de fútbol, líder de su grupo, tiene encarrilado el pase a la siguiente fase del Mundial de Rusia. Un gran motivo de celebración que LA NUEVA ESPAÑA y Supermercados masymas han compartido con sus clientes y lectores repartiendo más premios dentro de su promoción "Una oferta mundial". Ayer, jueves 21 de junio, en las instalaciones que la cadena de supermercados asturiana tiene en el centro comercial Intu Asturias, se celebró un nuevo sorteo ante notario para conocer el nombre de los ganadores de las 30 compras gratis -cinco por día- de la semana del 11 al 16 de junio, así como al afortunado que se llevará los 1.000 euros en vales de compra -tarjeta regalo-. La mano inocente encargada de elegir a los vencedores fue Carla García Díaz, quien estuvo acompañada de Luisa López Zuazua, directora comercial de LA NUEVA ESPAÑA, y de Rocío Rodríguez, encargada de masymas.

Esto no ha hecho más que empezar y aún quedan varias semanas de promoción y muchos premios y dinero que repartir. Hasta el 14 de julio se pondrán en juego 6.000 euros en tarjetas regalo -cada semana se sorteará una tarjeta de 1.000 euros para gastar en los supermercados-, 180 compras gratis -cinco cada día- y 6 televisores LG de 43 pulgadas, a los que se puede optar ganando una pequeña porra. La segunda se sorteará próximamente entre todos aquellos que vaticinaron la victoria de España el pasado miércoles y marcaron un "2" en la casilla del resultado.

No hay que dejar de participar en esta gran promoción. Hasta el citado 14 de julio, todos los días se publicará en LA NUEVA ESPAÑA una página en la que viene impreso un resguardo que debe ser cumplimentado e introducido en las urnas colocadas para tal efecto en los diferentes supermercados masymas, mym o minymas de la región.

Para optar a ganar el importe de la compra diaria, así como la tarjeta regalo semanal, deberá realizarse una compra en cualquier supermercado masymas, mym o minymas y depositar el citado resguardo de participación publicado el día que se ha hecho la compra, debidamente cumplimentado, en cualquiera de las urnas habilitadas para la promoción en los establecimientos. Es imprescindible guardar el tique de compra del día en el que se participa, ya que le será exigido a quienes resulten ganadores. Asimismo, cabe destacarse que, en el caso de las cinco compras gratis que se pondrán en juego cada día, el importe de éstas no debe superar los 200 euros -brutos-. Es decir, si la compra es de 65 euros, se le abonarán los 65 euros en vale de compra; si es de 160, pues serán 160 los euros devueltos en vales. El único requisito es no superar los 200 euros. Destacar también que aquellos afortunados que ganen las compras diarias no podrán entrar en el sorteo de la tarjeta regalo de 1.000 euros de la semana.

Por último, para optar al premio de la televisión, además de todo lo anterior, en el resguardo de participación deberá cumplimentarse el resultado del partido indicado -marcar 1 si el equipo local gana, X si hay empate y 2 si el equipo visitante gana-. En estas primeras semanas, la porra corresponderá a los tres partidos de la selección española en la primera fase. Los otros tres, para las siguientes rondas y la final si los de Hierro siguen en competición. Si no, para los encuentros que este diario y la cadena de supermercados decidan. Mucha suerte a todos: futbolistas del combinado nacional, lectores de este diario y clientes de Supermercados maymas.