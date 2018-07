Barbón exige que "todos los partidos pacten una declaración institucional"

El secretario general de la Federación Asturiana, Adrián Barbón, exigió ayer que "todos los partidos" del arco parlamentario regional "pacten una declaración institucional" sobre el proceso de transición energética.

Barbón, que siguió el pleno desde la tribuna de invitados, en la que estuvo acompañado de Gimena Llamedo y de María Fernández, aseguró que "la transición ecológica si no es justa para ciudadanos, trabajadores inclusive, y territorios, no nos sirve". El líder de la FSA mantuvo que esa transición "debe ser pautada y pactada" y calificó como "muy interesante" la llamada al diálogo realizada en el pleno de ayer por Gaspar Llamazares, "para fijar una posición en defensa de nuestros ejes estratégicos". Para el dirigente socialista, "hay margen para el acuerdo en un diálogo que todavía no ha comenzado".

También reconoció que "los anuncios del Ministerio para la Transición Ecológica generan un espacio de posiciones diversas. Y hay que dar lugar a un acuerdo. Por eso pido a todos los partidos de la oposición que se dejen de debates distantes. Creo que es bueno que haya una posición común de todos los líderes políticos de Asturias", sostuvo el líder de la FSA. El cabeza de lista socialista a las elecciones autonómicas no coincidió tras el pleno con el presidente del Principado, Javier Fernández, que tampoco mantuvo contacto con los dirigentes del SOMA que asistieron a la sesión. Barbón lanzó un mensaje a la presidenta del PP regional, Mercedes Fernández: "Me hubiera gustado que muchas de las cosas que dijo hoy las hubiera dicho durante los siete años del Gobierno de Rajoy. Muchas de las empresas que están en problemas, algunas incluso en liquidación, es como consecuencia del incumplimiento del pacto del carbón, que liquidó el gobierno de Rajoy", afirmó el líder de la FSA.