El fiscal no ve delito en la autorización de la carrera "Puerta de Muniellos"

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha archivado las diligencias de investigación abiertas a instancias de representantes de los grupos conservacionistas en la junta del parque natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias por la autorización de la séptima edición de la carrera de montaña "Puerta de Muniellos".

Los denunciantes advertían de que la prueba, disputada el pasado 15 de abril, podía acarrear consecuencias negativas para la conservación del urogallo, que se encuentra en peligro de extinción.

El ministerio público ha rechazado los argumentos de los conservacionistas y señala que, una vez celebrada la carrera, "no se ha constatado ninguno de los efectos nocivos para la especie que se suponían, ni en su vertiente concreta ni en su vertiente de riesgo hipotético". Asimismo, en su decreto, fechado el 5 de septiembre, el instructor entiende que "no existen indicios para formular denuncia ni por un delito contra la fauna, ni por un delito de prevaricación".

El fiscal, no obstante, señala que el planteamiento de la Administración al no solicitar por primera vez en este tipo de casos un determinado informe, puede resultar "chocante, o incluso no ser compartido abiertamente por esta Fiscalía desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico". Pese a ello, el fiscal concluye que el planteamiento del Principado "no se puede tildar de caprichoso o falto de fundamentación jurídica".

Pese a resaltar que no hubo indicios de delito, el fiscal sí señala, "a los efectos oportunos", que de haberse constatado un daño para la fauna protegida, la Administración autonómica no podría haberse escudado en "ausencia de conocimiento del riesgo que implicaba su interpretación de la normativa".