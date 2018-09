Pelayo reina en los cómics

El Rey Pelayo da el salto a los cómics. En el año en el que se celebran trece siglos desde que se produjera la Reconquista tras su victoria ante los árabes y naciera el Reino de Asturias, el primer monarca del Principado muestra su lado más divertido en un álbum que LA NUEVA ESPAÑA pone a disposición de sus lectores. Se trata de "Pelayo. La corona de los godos", en la que el caudillo se convierte en héroe de cómic.

La publicación, que puede adquirirse a partir de hoy a un precio de 9,95 euros más el periódico del día, consta de 68 páginas en las que, de una forma amena y divertida, se cuentan los orígenes del Reino de Asturias. En formato grande y con tapas duras, el cómic es obra del historietista ovetense Manuel Adolfo García Fernández, quien ya dibujó en LA NUEVA ESPAÑA "Les aventures de Xuanón" y otros personajes costumbristas desde 1970 hasta 1983; "Pepe Murciélago" y "Maratón" para las revistas de la editorial Bruguera ("Din Dan", "Pulgarcito" y otras) y el gángster "Míster Melone" para el mercado alemán ("Primo" e "Yps"). El guión es de Fran Alonso, quien conoce a García desde su juventud, y con quien lleva varias décadas trabajando en este proyecto. La gestación comenzó en 1989, dentro de las páginas del tebeo "Tapón", en las que se serializaron las primeras 46 planchas. Según cuenta García, "faltaba lo más importante, la batalla, y hace año y medio volví a hablar con Fran Alonso. Presentó un guión divertido del que aproveché cosas, aunque le añadí algo de épica, siempre sin excesos". Según relata, "me limité a que la batalla fuera desigual, con más musulmanes que hombres de Pelayo, pero sin exageraciones. No se le aparece la Virgen y, para imaginar el combate, me puse en la piel de un caudillo cuya principal ventaja es que conoce el terreno, puede preparar la trampa y, si caen en ella, ganar. Sus guerreros son leñadores y cazadores y pueden ensayar con arcos, flechas y piedras".

Las 13 páginas nuevas se iniciaron en 2017 y se terminaron el pasado junio, justo en el mejor momento: en el contexto de los tres centenarios: el decimotercero de los orígenes del Reino de Asturias y los primeros de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y de coronación de la Santina.

Aquellos que acudan a por su ejemplar al quiosco y no lo encuentren no deben preocuparse, ya que podrán encargarlo y lo recibirán en pocos días.