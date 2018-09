El profesor de Psicología acusado de vejaciones falta "por indisposición: "Fuera machistas", claman alumnos

El profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo acusado de proferir comentarios sexistas a alumnas (hecho que algunos alumnos cuestionan) no se presentó ayer en clase al encontrarse "indispuesto". Los alumnos le habían preparado un recibimiento con varios carteles pegados en el exterior del aula con los lemas: "Fuera machistas de la universidad", "el docente debe enseñar, no incomodar", "que te graben es ilegal" (en referencia a la primera clase del curso que el profesor grabó) o "no al acoso en las aulas". En la pizarra también se podía leer: "Fuera machistas, Uniovi limpia"

Pasados cinco minutos de las nueve de la mañana, un representante de la facultad anunció que se suspendía la clase. "El profesor tenía intención de venir, pero se encontraba indispuesto", aseguró. Entre los alumnos las opiniones ante su ausencia eran dispares. A algunos les "parecía fatal", otros consideran que "por lo menos tuvo la vergüenza de no venir".