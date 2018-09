CC.OO. acusa a dos sindicatos docentes de "chantajear a la Consejería con los profesores como rehenes"

La ruptura sindical docente es un hecho en Asturias. El sindicato CC.OO., a través de su secretario general Borja Llorente, acusó a los sindicatos ANPE y UGT de "querer chantajear a la Consejería de Educación, con los profesores como rehenes" y los culpa en exclusiva de impedir que los docentes de Secundaria hayan podido volver a las 18 horas lectivas semanales. "Con su posición escandalosa, UGT y ANPE, que no han destacado precisamente por sacar a la gente a la calle, han roto la unidad sindical secuestrando el interés del profesorado".

CC.OO. reconoce que la situación es "límite". "Teníamos asegurada la reducción de horarios, el compromiso presupuestario de la Consejería y la posibilidad de seguir negociando en una comisión paritaria, y dos sindicatos bloquearon el acuerdo. Quedamos en estado de shock y los tres directores generales presentes en la Mesa Sectorial con cara de desconcierto y risa floja. Lo de ANPE y UGT es una estrategia suicida".

Llorente se refiere a la proximidad de las elecciones sindicales docentes, que se celebrarán el 4 de diciembre. Desde la pasada Mesa Sectorial, cuando los dos sindicatos citados dijeron no a la reducción de horario por considerar que el acuerdo era "absolutamente insuficiente", no hubo contactos apenas entre los representantes de la Junta de Personal Docente.

"Salimos de la reunión con la sensación de haber recibido una puñalada por la espalda. ANPE y UGT funcionan juntos, se llevan bien y, la verdad, no sé si merece la pena hablar con ellos", señaló Borja Llorente.

CC.OO. activó una concentración en los centros educativos para el próximo 18 de octubre, y quiere que el 23 se reproduzcan las movilizaciones. "Hablaremos con los sindicatos que sí apoyan la reducción de jornada". Comisiones reconoce que "en estos momentos estamos condicionados a la voluntad del consejero Genaro Alonso o a la de quien le va a sustituir como consejero tras las elecciones autonómicas de mayo. Nadie nos garantiza que podamos retornar a las 18 horas lectivas, y todo por culpa de dos sindicatos", explicó el secretario general de Comisiones en la rueda de prensa de resumen del inicio del curso escolar.