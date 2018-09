Fomento admite más rebajas en el peaje del Huerna si las pagan Asturias y León

Fomento plantea una nueva rebaja en el peaje del Huerna, que se sumaría a las que hay en vigor, a la vista de que el rescate es imposible. Eso sí, la medida se adoptaría siempre que los gobiernos de Asturias y Castilla y León estén dispuestas a pagar la compensación correspondiente a la empresa concesionaria, en un convenio en el que también participaría el Estado.

La opción la planteó ayer el secretario de Estado de Infraestructuras, el asturiano José Javier Izquierdo, en respuesta a una pregunta del diputado de Unidos Podemos, el también asturiano Segundo González, en el Congreso. En ese marco también señaló que las actuales bonificaciones de las que disfrutan algunos usuarios del Huerna le cuestan 5,7 millones de euros al año a las arcas estatales. "Imagínese el impacto económico que supondría el rescate", indicó Izquierdo.

Segundo González recriminó al Secretario de Estado que apoyaran una vez más eliminar el peaje del Huerna y una vez en el Gobierno no lo hagan, y el agravio comparativo con otras comunidades. Y añadió que "en el peor de los casos, aunque no se pudiera derogar la prórroga y hubiera que compensar a la concesionaria por la responsabilidad patrimonial, suprimir el peaje costaría ni la mitad de lo que costó rescatar las autopistas radiales quebradas de Madrid o los sobrecostes de la Variante".

Izquierdo le respondió que no existe el agravio, porque en otras comunidades no ha habido rescate, sino que se acabó la concesión. Pero en Asturias no sólo está vigente sino que además no finaliza hasta 2050, por lo que es inviable económicamente para las arcas estatales. Tras repasar las bonificaciones del 30 por ciento para vehículos pesados y del 50 para los usuarios que pasen por el peaje más de cinco veces al mes, planteó que Fomento está "abierto a otras posibilidades de bonificación", pero matizó que "cofinanciadas con los gobiernos regionales".