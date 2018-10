El Principado rechaza "el inaceptable chantaje" del presidente de la Generalitat al Gobierno español

El Gobierno asturiano rechaza "el inaceptable chantaje" del presidente de la Generalitat, tras el ultimátum lanzado por Joaquim Torra para pactar un referéndum de autodeterminación en el plazo de un mes. "Es una amenaza, algo inaceptable en democracia, del presidente de la Generalitat para forzar un referéndum inconstitucional", ha valorado esta mañana el portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, quien ha descartado pronunciarse acerca de la conveniencia o no de un adelanto de las elecciones generales ante las dificultades que tendrá el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Torra dio el pasado martes un plazo de un mes a Pedro Sánchez para presentar una propuesta que "facilite el derecho de autodeterminación" de Cataluña y añadió que, de no dar respuesta a este ultimátum, el independentismo "no podrá garantizarle ninguna estabilidad en el Congreso".

Durante su intervención en el inicio del debate de política general en el Parlament, Torra advirtió que "la paciencia de Cataluña no es infinita y el margen de Pedro Sánchez se ha acabado", por lo que, anunció, enviará al jefe del Ejecutivo central una carta pidiéndole una reunión "lo antes posible" para "negociar".

El Gobierno central ya rechazó ayer mismo el planteamiento de Torra, una posición que hoy ha destacado el portavoz del Gobierno asturiano. "El Gobierno ha manifestado y nuestra posición está en esa linea", abundó Guillermo Martínez, quien evitó pronunciarse sobre la conveniencia de un adelanto de las elecciones generales. "Lo importante es ir a lo concreto. Estamos, insito, ante un chantaje inaceptable del presidente de la Generalitat".