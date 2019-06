Información elaborada por: Carmen Basteiro, Cristina Corte, Amaya P. Gión, Demelsa Álvarez, Emilio G. Cea, Mónica G. Salas, Inés Montes, Illán García, Sara Arias, Marta Bernardo, Julio Vivas, Lucas Blanco, Andrés Illescas, Ramón Díaz, Marián Martínez, Mariola Menéndez, Román García, Cristina Corte, Cristina Muruzabal, Roberto F. Osorio, Pablo Palomo, J. M. Requena, Rocío Valle, Tania Cascudo, Mariola Riera y Ana Serrano.

ALLER

En el único municipio del Caudal sin mayoría absoluta tras las elecciones de mayo se cumplió lo previsto y Juan Carlos Iglesias, líder de la lista más votada (PSOE), se ha convertido en el Alcalde con el apoyo de Izquierda Unida pero sin pacto para gobernar. Entre el público que siguió el pleno estaban los concejales que formaron el equipo de Gobierno en el anterior mandato, con David Moreno a la cabeza. El entonces alcalde fue expulsado de la FSA por la apertura de juicio oral (del que finalmente fue absuelto). Los concejales le siguieron, pasándose al grupo mixto. "En política conocí la cara más amarga y también la lealtad más absoluta", comentó Moreno minutos antes del pleno de investidura. Juan Sutil, cabeza de lista del PP, grupo que tendrá 5 concejales en la Corporación, mantenía una ligera esperanza de alcanzar la Alcaldía si recibía apoyos de Ciudadanos, Foro y Xuntes por Ayer. Tras proclamarse como candidatos aspirantes a la Alcaldía Juan Carlos Iglesias (PSOE), Juan Sutil (PP) y Genaro Fernández (Foro), los votos de IU al socialista inclinaron la balanza. El candidato del PP sólo logró el apoyo de su partido y Ciudadanos finalmente se abstuvo. Se proclama alcalde Juan Carlos Iglesias, líder de la lista del PSOE.



AMIEVA

Amieva era de los concejos que enfrentaban hoy el Pleno de investidura con incertidumbre ya que las urnas dejaron un triple empate en número de concejales entre Foro (lista más votada), PP y Ciudadanos. Finalmente, la falta de acuerdo entre PP y Ciudadanos para desbancar al actual alcalde ha dejado de nuevo al forista Félix Fernández gobernando en el municipio (donde lleva desde 2011), en minoría.

AVILÉS

La socialista Mariví Monteserín renovó hoy el bastón de mando de la Alcaldía de Avilés con los diez votos de su grupo. Su gobierno no logra la mayoría absoluta, pero tiene el respaldo de haber obtenido más apoyo en las urnas. Su candidatura no fue la única que se presentó a la investidura en la Casa Consistorial de la Plaza de España. También dio el paso al frente la cabeza de lista de Cambia Avilés, Tania González, y la del Partido Popular (PP), Esther Llamazares. Tanto Ciudadanos como Vox no presentaron candidatura propia ni apoyaron otras, según habían adelantado sus cabezas de lista, por lo que la elección de Monteserín tuvo vía libre. La mesa de edad del primer Pleno del mandato, y por tanto a quien correspondió oficiar el acto de investidura, la compuso Javier Vidal (de Ciudadanos) presidiendo y la socialista Raquel Ruiz, que repite como concejala más joven. En su discurso tras ser investida, la ya alcaldesa se refirió a cuatro grandes líneas estratégicas de su trabajo y el de su equipo en los próximos cuatro años. "El reto demográfico es ineludible. Europa deje recuperar su posicionamiento como referencia industrial para generar actividad y empleo de alto valor añadido. Proteger los derechos conquistados y avanzar en la igualdad de oportunidades. Implementar y modernizar las infraestructuras y responder a los nuevos retos medioambientales de la sociedad", desgranó. En el Pleno sí hubo una gran coincidencia: todos los grupos han manifestado en sus intervenciones su apoyo a los trabajadores de Alcoa.

BELMONTE DE MIRANDA

En Belmonte de Miranda Rosa Rodríguez (PSOE) toma el bastón de mando. Será la alcaldesa con siete concejales, uno más que en 2015, el que pierde el PP, que pasa de 3 a 2 ediles.

BIMENES

En Bimenes, la candidata de Izquierda Unida retiró su candidatura y apoyó la de Asturianistes. Aitor García es el alcalde de Bimenes.

CABRALES

José Sánchez (PSOE) ha tomado hoy el bastón de mando de la alcaldía de Cabrales. El concejo de Cabrales gira a la izquierda tras las dos últimas elecciones donde gobernó Foro con el apoyo del PP entre 2011 y 2015, y el PP con el apoyo de Foro y Somos de 2015 a 2019. Ocho años después el PSOE, con José Sánchez al frente, recupera el bastón de bando. Hubo un 78,99 por ciento de participación, cuatro puntos más que en los comicios de hace cuatro años.

CABRANES

Gerardo Fabian (PSOE) sigue como alcalde de Cabranes, donde su partido sacó 6 concejales (mayoría absoluta). En la oposición estará Vecinos por Cabranes (con dos concejales) y el PP (con uno).

CANGAS DE ONÍS

José Manuel González Castro (PP) vuelve a coger el bastón de mando respaldado por una amplia mayoría: ocho de los trece concejales de la Corporación. El único acta de concejal de Unidas Podemos lo recogió la número dos del partido, María Beatriz Isabel Alonso Bugueiro (IU) al renunciar el cabeza de lista, José Carbonell (Podemos). El PSOE cangués mantiene tres concejales.

CANGAS DEL NARCEA

En el concejo de Cangas del Narcea se dio uno de los pocos vuelcos electorales de la región. El apoyo de los dos concejales de IU al PSOE, que obtuvo una representación de 7 ediles en las urnas, deja en la oposición al PP, el partido más votado y que logró una presencia en la Corporación con 8 ediles. Así las cosas, el socialista José Víctor Rodríguez fue investido alcalde entre aplausos de los suyos.

CARAVIA

La popular Salomé Samartino repite como alcaldesa de Caravia después de ver ampliada su mayoría absoluta, pasando de 4 concejales a 5 en las elecciones del pasado 26M. En Caravia votaron un total de 335 vecinos, el 78% del censo. Un total de 205 votos fueron para los populares y el PSOE logró sus dos concejales con 78.

CARREÑO

Había un resquicio de dudas, pero al final se impuso la lógica y la socialista Amelia Fernández repite como Alcaldesa. La oposición, con IU como alternativa de gobierno, negoció hasta última hora de ayer para arrebatarle el bastón de mando. La coalición, con 5 concejales, tenía el apoyo asegurado de Somos (2 ediles), pero necesitaba los tres votos del PP para vencer al PSOE (7 concejales). Finalmente, los populares optaron por votar a su propia candidata al no haber llegado a un acuerdo con IU.

CASTRILLÓN

En Castrillón, Yasmina Triguero (IU) fue elegida alcaldesa con el respaldo de votos de su grupo, del PSOE y de Podemos. Las tres fuerzas políticas firmaron el viernes un acuerdo para un gobierno tripartito y el desarrollo de un programa conjunto hasta las próximas elecciones municipales del año 2023 y nadie se salió del guión. El suyo es otro de los pocos casos de la región donde los pactos han dado la vuelta a los resultados electorales y no gobernará la lista más votada, que en Castrillón fue la del PP. Lo hará la segunda fuerza del concejo. La Corporación está formada por siete concejales del PP, cinco de IU, cinco del PSOE, dos de Ciudadanos, una de Podemos y uno de Vox. En el acto de investidura de hoy se postularon como Alcaldes Eloy Alonso (PP) y la que finalmente resultó elegida, Yasmina Triguero (IU). El pleno de investidura en Castrillón contó con una invitada que no podía faltar: Ángela Vallina, diputada regional y exalcaldesa del municipio. También asistió al acto Lorena Gil, líder de la candidatura de Podemos al Parlamento autonómico.

CASTROPOL

El nuevo alcalde socialista de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, recibió hoy el bastón de mando de manos de su antecesor, José Ángel Pérez. La Corporación municipal quedó dividida tras las elecciones en dos bloques: socialistas (6 ediles) y populares (5 ediles).

COAÑA

La popular Rosana González ya es alcaldesa de Coaña dando el relevo al histórico regidor Salvador Méndez. En las elecciones el PP sacó 6 concejales, frente a los cinco del PSOE.

COLUNGA

El PSOE gobernará en Colunga gracias a la falta de entendimiento entre Ciudadanos y el PP. Hubo suspense hasta el último minuto, hasta tal punto que la alcaldesa, Sandra Cuesta, había preparado dos discursos. El único concejal del PP, Justino Pérez, tuvo en su mano el resultado: PSOE y Ciudadanos habían empatado a cinco concejales. Al abstenerse el edil conservador la Alcaldía fue para el partido más votado, el PSOE, que gobierna el concejo desde 2003.

La Alcaldesa, que accedió al cargo hace seis meses tras la dimisión del también socialista Rogelio Pando, hizo un llamamiento al diálogo y al consenso y lamentó que no hubiera sido posible un pacto con Ciudadanos, que achacó "al ego" del candidato rival, José Ángel Toyos. Éste, por su lado, se quejó de la decisión del edil del PP: "Le dimos todo lo que pidió, excepto la Concejalía de Obras. No estábamos dispuestos a gobernar a toda costa". Justino Pérez por su lado, lamentó también la falta de acuerdo con Ciudadanos y dejó la puerta abierta a una moción de censura a lo largo del mandato.

CORVERA

Iván Fernández (PSOE) se pone al frente de Corvera con una de las mayorías más abultadas de la región

Barbón, presente en la investidura. Iván Fernández ha sido proclamado alcalde de Corvera sin oposición, al ser el único candidato presentado en el pleno de investidura. El PSOE consiguió en el concejo una de las mayorías más abultadas de la región, logrando 14 de 17 concejales. Los otros tres ediles se los reparten PP, IU y Somos Corvera. Será el segundo mandato completo de Iván Fernández, después de sustituir en 2014 a José Luis Vega.

Iván Fernández protagonizó una de las anécdotas de la jornada al tener que coger el bastón de mando con una mano, imposibilitado como estaba para hacerlo con las dos. El nuevo Alcalde fue operado de un codo hace apenas 10 días. Se trataba de su segunda intervención en ocho meses, como consecuencia de una caída en bicicleta.

Respaldando al gran valor socialista de Corvera estuvo Adrián Barbón, líder socialista regional, que reconoció que debía corresponder "con el municipio con mayor representación del PSOE en términos absolutos; además, Iván Fernández es nuestro secretario de política municipal, y he de reconocer que también me une a él una buena amistad". Barbón destacó que "la FSA es el primer partido político en el municipalismo asturiano y hoy, salvo algún pacto contra natura, se va a demostrar en las investiduras". Pero el líder del PSOE no pudo dejar de reconocer el pesar que sienten los socialistas por el pacto en Oviedo entre Ciudadanos y PP que dará la Alcaldía al PP: "Siento dolor por Oviedo, porque ha caído en manos del gabinismo de nuevo. Y, sobre todo, porque ha caído en manos del gabinismo por una decisión de Ciudadanos que confirma lo que yo decía en campaña, que Ciudadanos forma parte del bloque de la derecha y que allí donde PP, Foro, Ciudadanos y Vox sumaran iban a gobernar. Iba a ser así por mucho que Ciudadanos se me echara encima por decir cosas como esa", comentó Barbón.

CUDILLERO

En Cudillero, tras ganar con mayoría absoluta el PSOE en las pasadas elecciones con siete concejales en una corporación de 13, Carlos Valle Ondina, recogió ayer el bastón de mando del municipio. Ciudadanos votó a favor de la investidura de Valle como alcalde que, con 26 años, se convierte en el alcalde más joven de Asturias.

DEGAÑA

En Degaña volverá a gobernar el PSOE en minoría, con tres concejales. PCTE y Foro, con dos concejales cada uno, presentaron sus candidaturas a la Alcaldía pero decidieron abstenerse en todas las votaciones para dejar gobernar a la lista más votada. Así, Óscar Ancares, actual secretario general del PSOE en Degaña, se estrena como alcalde del municipio.

EL FRANCO

En El Franco la socialista Cecilia Pérez sigue gobernando con mayoría absoluta (siete concejales). En las pasadas elecciones el PP sacó dos concejales, Unidos Podemos 1 y Foro 1.

GIJÓN

La Corporación gijonesa integrada por más grupos que nunca (siete formaciones políticas), quedó constituida hoy con la socialista Ana González al frente de la misma. La tercera alcaldesa de la historia local que, además, devuelve a la ciudad a la senda de los gobiernos de izquierdas que se interrumpió hace ocho años con la victoria de Foro Asturias y con la cirujana Carmen Moriyón Entrialgo al frente. González obtuvo en la investidura los votos de todos sus concejales (once) y también el voto favorable del único edil de IU, Aurelio Martín, lo que le llevará a gobernar sin mayoría absoluta pero con un amplio margen. Las primeras palabras de Ana González fueron para admitir que "no hay tarea más ilusionante que regir la ciudad en la que he decidido vivir, pero sé que exige tesón, esfuerzo y disciplina", comentó en un guiño a ese nacimiento ovetense que en no pocas ocasiones durante la campaña electoral se le quiso echar en cara. Ana González, durante su discurso previo a la investidura, incidió en que el PSOE fue en Gijón "la primera fuerza a gran distancia del resto. Los gijoneses dan un sí mayoritario y rotundo al proyecto del PSOE, un proyecto definido y claro". Entre sus objetivos, citó el hacer de la ciudad "un lugar donde desarrollarnos como personas. Tiene que atraer nuevas empresas para crear más empleos en nuevos sectores y facilitar a la juventud un primer trabajo. Duplicaremos las plazas en las escuelas de cero a tres. Y revisaremos el modelo para no fomentar la cronicidad de las situaciones de exclusión social. El diálogo será nuestra manera de trabajar políticamente".



GOZÓN

El PSOE logró la mayoría absoluta en Gozón, después de un mandato en el que gobernó en minoría. Jorge Suárez volvió a tomar el bastón de mando con 10 concejales en el gobierno. PP e IU se quedan en la oposición con 3 ediles cada uno, además de la concejala de Vox, Tamara García, que aunque tiene previsto tomar el acta de edil, renunciará próximamente en favor de su tocaya Tamara Fernández.

GRADO

José Luis Trabanco (IU) se conviertió hoy en Alcalde de Grado por segundo mandato consecutivo, tras la mayoría absoluta de IU en las elecciones de mayo respaldada por más casi 2.700 votos. La segunda fuerza del municipio es el PP, con 888 votos.

IBIAS

Saltó la sorpresa: el PP logra el Gobierno pese a ser el menos votado en las elecciones que ganó el PSOE

Gemma Álvarez, nueva alcaldesa con los votos de Nós y y Foro. Gemma Álvarez se estrenó en política en estas elecciones y ha entrado por la puerta grande. Acaba de convertirse en alcaldesa de Ibias por el PP. Nacida en San Antolín en 1989 y técnico de laboratorio, todo indica que no lo tendrá fácil para gobernar. Y es que Álvarez llega a la Alcaldía pese a ser la lista menos votada el pasada 26 de mayo. En el pleno de investidura esta mañana recibió el apoyo de los dos concejales de Nós-Ibias y de los dos de Foro. Los cinco votos han servido para desbancar a la socialista Silvia Méndez, ganadora de las elecciones. El PSOE hará oposición con cuatro ediles. Gemma Álvarez aseguró que la intención del equipo que encabeza es "olvidar las siglas y trabajar todos unidos por el concejo".

ILLAS

Izquierda Unida vuelve a gobernar con mayoría absoluta en Illas. Alberto Tirador ha sido investido alcalde por cuarto mandato consecutivo con el apoyo de sus siete concejales. Presentó candidatura Izquierda Unida y también lo intentó el Partido Popular, de forma testimonial, que tendrá en la Corporación dos ediles. Tirador admitió que "no por repetir este momento es menos emocionante para mí. Illas ha sufrido una de las evoluciones más importantes de la región, es uno de los pocos municipios que crecen en población y vamos a seguir trabajando para ello". Una de las imágenes del día la propició Iván González, que lucha contra la leucemia, y que juró su cargo de concejal. El ya edil es conocido en la comarca por realizar diferentes retos para recaudar fondos para la investigación de su enfermedad, como recorrer la península a pie y en bicicleta para concienciar sobre la leucemia o participar, y terminar, la Titán Desert, una de las carreras de bicicleta más duras del mundo al desarrollarse por el Sáhara.

LANGREO

Carmen Arbesú (PSOE) ocupa el sillón consistorial que hasta ahora estaba en poder de IU. Sólo Ciudadanos, con dos concejales, rechazó presentar candidatura, como sí que hicieron tanto los líderes de PP, PSOE y Unidas por Llangreu. La mayoría simple de los nueve votos del PSOE no dejaron margen para que se cambiara el poder que las urnas dieron a los socialistas como lista más votada. En sus primeras palabras como Alcaldesa Arbesú comprometió su esfuerzo "en cada minuto por ser una alcaldesa para todos".

LAS REGUERAS

Maria Isabel Méndez (PSOE) inició hoy su tercer mandato como regidora de LAS REGUERAS. La Alcaldesa revalidó su mayoría absoluta con 7 concejales. Ciudadanos, que obtuvo un representante, presentó candidatura a la investidura y el PP, también con un edil, declinó hacerlo. "No podemos solucionarlo todo, pero sí estar siempre a disposición de los vecinos", dijo Méndez ante un salón de plenos con unos 30 vecinos entre el público.

LAVIANA

El PSOE, con mayoría absoluta, no le falló en Laviana a su líder regional y exalcalde, Adrián Barbón. Así, Julio García pudo recibir el bastón de mando del candidato socialista al Principado.

LENA

En Lena la mayoría absoluta lograda por IU en las elecciones dejaba clara la investidura de Gema Álvarez como Alcaldesa. Prometió el cargo como concejala en asturiano y se convirtió en la primera mujer que rige los destinos del municipio de Lena. En su intervención a los lenenses Álvarez, cargada de emoción, señaló que el día "de agradecimientos. El primero El primero y más grande, a todos y cada uno de los lenenses por vuestra confianza, por confirmar en las urnas lo que me decíais en la calle, en los pueblos, en el colegio o en el supermercado... por premiar el esfuerzo, por hacerme seguir creyendo que con trabajo y tesón todo se consigue, incluso también en política".

LLANERA

Gerardo Sanz (PSOE) resuló elegido Alcalde de Llanera por mayoría absoluta con el voto añadido de Isabel Fernández, concejala de Podemos. También se presentó a la investidura Avelino Menéndez, que obtuvo únicamente los cinco votos de su grupo.

LLANES

En Llanes se reedita el cuatripartito gracias al apoyo de la edil de IU Priscila Alonso que, en contra de la consigna de su partido a nivel regional, sirvió para que reeditar el cuatripartito en el concejo de Llanes junto a Vecinos x Llanes, Foro, y PP. Alonso, en el momento en que prometía su cargo como edil, tuvo que soportar gritos de "traidora" por parte de varios asistentes al Pleno de investidura, aplacados por sus partidarios y sus compañeros de gobierno. "Me debo a IU Llanes y a mi asamblea", subrayó una serena Alonso, quien aseguró desconocer si las amenazas de expulsión lanzadas desde la dirección regional de su partido se van a materializar. En su discurso el regidor llanisco, Enrique Riestra Rozas (VxLl), reivindicó "la valentía del resto de los compañeros del equipo de gobierno. Yo tengo el bastón de mando, pero somos cuatro gobernando", dijo.

MIERES

Aníbal Vázquez (IU) ha tomado posesión como alcalde de Mieres tras su incontestable victoria electoral. Y sus primeras palabras tras asumir el bastón de mando fueron de agradecimiento a los mierenses por el apoyo recibido y con recuerdo a todos los concejales salientes por el trabajo realizado en los últimos años, donde se fundamentó la nueva victoria de IU en Mieres. "Tenemos por delante cuatro años, pero tenemos que pensar en la próxima década para seguir creciendo y buscar empleo para Mieres", aseguró el alcalde. La lista de Izquierda Unida, encabezada por Aníbal Vázquez, consiguió en estas elecciones un resultado histórico. El gobierno local tendrá 15 concejales, la mayoría absoluta más holgada en la historia del municipio.

NAVIA

El salón de plenos del Ayuntamiento de Navia se llenó para la elección, por cuarta vez consecutiva, de Ignacio García Palacios (PSOE) como alcalde de Navia. Ignacio García Palacios prometió el cargo como edil y además, al ser el edil de mayor edad, le correspondió ocupar la mesa de constitucion de la Corporacion junto con el más joven, esta vez José Asenjo. Ignacio Garcia Palacios se proclama Alcalde con 8 votos a favor -los suyos y los aportados por IU- y 5 en contra, que fueron para la edil del PP Ana Isabel Fernández. El alcalde, Ignacio García Palacios, aseguró iniciar este nuevo mandato con la "misma ilusion del que empieza", y afirmó haber entendido el mensaje de los ciudadanos reclamando un "gobierno de estabilidad, diálogo y acuerdo". También se ofreció a reforzar el entendimiento con el resto de municipios del Noroccidente para ganar tamaño en la defensa de sus reivindicaciones.

NOREÑA

Amparo Antuña (IPÑ) ha sido elegida la alcaldesa con los siete votos de su grupo. Se presentaron a la elección Pablo Pérez (Conceyu Abiertu) y Unai Díaz (PSOE). El primero obtuvo únicamente su propio voto y Diaz contó con los apoyos de los tres concejales de su grupo. Ciudadanos e IU se abstuvieron.

ONÍS

José Manuel Abeledo ha tomado el bastón de mando de la alcaldía de Onís sin opción para que hubiese ningún tipo de sorpresa. Ha sido el alcalde más votado de Asturias. Los siete concejales de la Corporación oniense serán socialistas, al igual que sucedió en el último mandato.

OVIEDO

Alfredo Canteli es desde esta tarde el Alcalde de Oviedo gracias a los votos a favor de su propio grupo (el Partido Popular) y a los de Ciudadanos. Durante su toma de posesión Canteli se acordó de los diferentes alcaldes y concejales que a lo largo de los últimos 40 años han pasado por el consistorio de la capital y pidió colaboración para diseñar el futuro de la capital tanto a las administraciones regional y nacional como a la oposición. "Las llaves que nos dan los ciudadanos en las elecciones son un préstamo que hay que devolver en cuatro años, no un regalo", afirmó el ya Alcalde que toma el bastón de mando de manos de Wenceslao López.

PARRES

El socialista Emilio Manuel García Longo quedó ayer investido como Alcalde de Parres. La concejal de IU en Parres, Silvia Iglesias, señala que Emilio Longo (PSOE) rompe con el espíritu del acuerdo entre la FSA e Izquierda Unida para impulsar acuerdos programáticos y facilitar gobiernos de la izquierda: "prefiere retratarse en plaza Colón que responder a lo que la mayoría de Parres ha votado y en el conjunto del estado: con Rivera no, pero con Cascos, tampoco".

PEÑAMELLERA ALTA

José Antonio Roque Llamazares (Foro), tomó posesión hoy como alcalde de Peñamellera Alta. Un municipio donde FAC gobernará en mayoría absoluta y casi aplastante, con seis concejales frente a un único opositor, del PSOE. Foro tuvo en mayo un mayor respaldo del que había obtenido en 2015, cuando gobernó con 4 concejales, por dos del PSOE y uno del PP.

PESOZ

En Pesoz, el socialista José Valledor ha sido reelegido como alcalde.

PILOÑA

El socialista Iván Allende repite al frente del Ayuntamiento y lo hace ampliando su mayoría: con once de los trece concejales (en el anterior mandato tenía nueve). Los dos restantes se los lleva la lista del PP que encabeza el veterinario Germán Rodríguez-Noriega.

PRAVIA

La mayoría absoluta del PSOE dejó el horizonte despejado para el pleno de investidura de David Álvarez. Alberto Morán, de Ciudadanos, será portavoz municipal y líder de oposición con 4 ediles frente a los 8 del PSOE y el único logrado por el PP. Desde las filas de Ciudadanos se lamentó que el mandato de David Álvarez "empieza con absolutismo", en referencia a que no tuvieron turno de palabra en el acto.

PROAZA

En Proaza gobierna el PSOE con mayoría absoluta. El alcalde, Jesús García, le acompañan cuatro concejales más socialistas: Julia Acebal, Nerea Díaz y Enrique López.

QUIRÓS

IU retorna a la alcaldía de Quirós después de treinta y dos años de gobierno socialista. Rodrigo Suarez es el nuevo alcalde con los apoyos de su grupo, cuatro ediles, y la abstención de los cuatro concejales del PSOE y la edil del PP.

En un salón de plenos lleno se escenificó la victoria en votos en las elecciones pasadas. IU superó al PSOE en cuarenta votos y como grupo con más apoyos gobernará el municipio. En el acto de constitución se presentaron como candidatos los cabezas de lista de IU y PP, el PSOE no presentó candidatura. IU con sus cuatro votos y la abstención de los demás grupos logró su propósito de desbancar a los socialistas. El nuevo alcalde quirosano es un ganadero de 38 años, de Villar de Salceo, aficionado y portero de futbol sala y sin experiencia política previa, miembro de una familia muy conocida relacionada con el mundo ganadero, tiene antecedentes familiares en política, pues su padre y su hermano también fueron concejales en corporaciones pasadas. En su breve intervención agradeció el apoyo recibido y felicitó a los nuevos concejales. La filosofía del nuevo gobierno local es el trabajo en equipo para llevar adelante su programa electoral.



RIBADEDEVA

En Ribadedeva, ha sido reelegido como alcalde Jesús Bordás (PSOE). Es la octava victoria consecutiva por mayoría absoluta para el PSOE en el concejo de Ribadedeva. Su actual alcalde, Jesús Bordás, en el cargo desde 2011, cumplirá su tercer mandato al frente del Consistorio. Los socialistas lograron 586 votos y 5 concejales. Entra con fuerza en el Consistorio Juntos por Ribadedeva, que por primera vez se presentaban a las elecciones. Su candidato, Jorge Martínez, consiguió 482 votos y 4 concejales. Foro pierde los dos ediles que tenía.

RIBADESELLA

Ramon Canal (PSOE) ha sido investido Alcalde en Ribadesella gracias al apoyo del concejal de Ciudadanos, con PP, Foro y Pueblu votando por su propio candidato. Canal destacó la "dificultad" del camino que se abre ahora al enfrentarse a un Gobierno en minoría, pero prometió a sus vecinos trabajar por conseguir acuerdos de colaboración y luchar por proyectos para ser "el alcalde de todos los riosellanos". Canal acaba con 8 años de gobierno de Foro, sustituyendo en el cargo a Charo Fernández Román.

RIBERA DE ARRIBA

En Ribera de Arriba se estrena Alcalde, tras 32 años del socialista José Ramón García Saiz como regidor. El jefe de obras municipal desde 1991, Tomás Fernández (PSOE), sucede a García Saiz. El PSOE había arrasado en las elecciones, obteniendo 6 concejales frente a IU, PP y Ciudadanos, que obtuvieron un representante cada uno. "Queremos hacerlo lo mejor posible estos cuatro años para que los vecinos no se arrepientan de habernos votado", declara el nuevo regidor.

SAN MARTÍN DE OSCOS

Pedro Álvarez tomó hoy el bastón de mando del Ayuntamiento de San Martín de Oscos como primer alcalde popular. En las elecciones el PP sacó cuatro concejales y el PSOE 3.

SAN MARTIN DEL REY AURELIO

El socialista José ángel Álvarez Fernández, "Quirós", ha sido elegido nuevo alcalde de San Martín del Rey Aurelio tras la abstención de IU y Podemos. PP y Ciudadanos habían presentado su propia candidatura, pero sólo consiguieron 2 y 1 concejales respectivamente.

SAN TIRSO DE ABRES

El candidato socialista de San Tirso de Abres. Tirso Miranda, acaba de ser investido alcalde por cuatro votos a favor. El PP, con tres concejales, votó a su candidato. El PSOE recupera el poder tras dieciséis años en la oposición.

SANTA EULALIA DE OSCOS

La nueva corporación de Santa Eulalia de Oscos tiene color mayoritario socialista. En el municipio gobernará con mayoría absoluta y sin oposición el socialista Víctor Lorido, que hoy cogió el bastón de mando.

SARIEGO

Saúl Bastián (Promusa), continúa al frente de la Corporación, al haber reafirmado su triunfo electoral del 2015 logrando este año un concejal más que entones y la mayoría absoluta (6 ediles). La segunda fuerza en el municipio es el PSOE, con dos concejales, y completa la Corporación IU con un edil.

SIERO

El socialista Ángel García "Cepi" es el alcalde de Siero, gracias a los 12 concejales -de los 25 que conforman la Corporación- que les concedieron las urnas y el apoyo de Foro y la Plataforma Vecinal de La Fresneda que refrendó su poderío, llegando a los 14 votos que suponen la mayoría absoluta para la investidura. PP, Somos, Ciudadanos y Vox votaron a sus respectivos candidatos, e IU votó en blanco.

SOBRESCOBIO

El socialista Marcelino Martínez retiene la alcaldía de Sobrescobio. Su partido obtuvo mayoría absoluta en las elecciones con cuatro concejales, frente a dos de IU y uno del PP.

SOMIEDO

Con siete de los nueve concejales de la Corporación, el PSOE lo tenía todo hecho en Somiedo y a media mañana Belarmino Fernandez quedaba investido como alcalde de Somiedo. La oposición la harán dos concejales del PP.

SOTO DEL BARCO

Jaime Menendez Corrales, de CSIB (Candidatura independiente de Soto del Barco), el alcalde más veterano de Asturias, llegó al salon de plenos de Soto del Barco como una estrella de rock: entre aplausos y vítores dirigidos a quien será el primer edil, con mayoría absoluta, repitiendo en el cargo otros cuatro años tras acceder a la Alcaldía en 1991. Menéndez Corrales CSIB (Candidatura independiente de Soto del Barco) juró su cargo como alcalde y logró el respaldo de sus seis ediles; Omar Suárez Valdés (PSOE) logró tres votos y el único edil del PP votó en blanco.

TAPIA

La socialista Ana Vigón ya es Alcaldesa de Tapia gracias al apoyo del edil de Foro y la abstención del PP.

TARAMUNDI

El socialista César Villabrille es el nuevo alcalde de Taramundi al conseguir el PSOE en las elecciones cinco concejales, frente a los dos del PP.

TINEO

José Ramon Feito (PSOE) gobernará cuatro años más en Tineo con mayoría absoluta al obtener 7 de los 11 concejales de la corporación. Recibió el bastón de mando del también concejal socialista Darío Rodríguez.

VALDÉS

El socialista Ósca Pérez ha sido investido como nuevo Alcalde de Valdés. Fue la lista más votada en las elecciones de mayo, seguida de la de Ciudadanos y luego la del PP. Ciudadanos votó en contra de la investidura del socialista Óscar Pérez. El regidor saliente, Simón Guardado, siguió el traspaso visiblemente emocionado.

VILLANUEVA DE OSCOS

En Villanueva de Oscos gobierna el PSOE por mayoría (con seis concejales frente a uno del PP) y Abel Lastra ha sido envestido hoy como alcalde.

VILLAYÓN

El PP empuña el bastón de mando en Villayón. Estefanía González, que estuvo arropara en la toma de posesión por la cabeza de lista de los populares en el Gobierno regional Teresa Mallada, es la alcaldesa con 8 concejales y mayoría absoluta. La vida política en este concejo la marcó durante 36 años el que fue el alcalde con más tiempo en el mando de Asturias: Ramón Rodríguez (PP). Su muerte en el año 2016, durante el pasado mandato, llevo a Estefanía González a sustituirle así que esta es su primera elección como regidora surgida de unas elecciones en las que iba como cabeza de lista.

YERMES Y TAMEZA

El concejo con menos electores de Asturias, Yermes y Tameza, tendrá como alcalde a Manolo Fernández (PSOE). Recibió el bastón de mando esta mañana del ya exregidor, Carlos Fernández, también socialista.